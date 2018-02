CERMI denuncia ante el Defensor los ayuntamientos que incumplen la reserva de taxis accesibles, como Madrid y Barcelona

5/02/2018 - 14:31

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo a los ayuntamientos que incumplen la reserva legal de taxis accesibles en sus municipios de más de 50.000 habitantes. Entre ellos, se encuentran Madrid y Barcelona.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para elacceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, fijaba un mínimo del 5% de taxis adaptados sobre el total de la flota en un plazo máximo de diez años, que finalizó el pasado 4 de diciembre de 2017.

Así, de los 153 municipios analizados por la Fundación ONCE y el CERMI para su estudio 'Estado de la Flota de Taxis en Municipios de más de 50.000 habitantes', el 63% no alcanza la cuota fijada. Aunque esta organización admite una "mejoría" con respecto a 2014, también alerta de siguen existiendo a día de hoy, localidades con más en las que "no hay ningún taxi adaptado".

Analizados los datos por franjas, este informe apunta que a un mes de la fecha límite había un 42% de municipios que estaban lejos de cumplir la tasa, quedando por debajo del 2%, entre los que se encuentran Madrid y Barcelona, las dos ciudades con mayor población en España. En estos dos casos concretos, necesitan 450 licencias de taxi accesible cada una de ellas aproximadamente.

Como soporte de su denuncia, que también ha sido cursada ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el CERMI ha presentado en la Oficina del Defensor el informe de situación sobre el taxi accesible, donde queda expresado nominalmente el grado de cumplimiento de cada uno de los ayuntamientos obligados por la normativa estatal.