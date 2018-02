Margarita Salas: "Ahora hay más chicas que chicos haciendo la tesis y la mayoría sigue con su carrera profesional"

5/02/2018 - 15:24

La veterana científica ha retirado el legado que depositó en el Instituto Cervantes en 2008

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La veterana bioquímica Margarita Salas ha recordado la "dificultad" con que las científicas en España tenían que trabajar en los años 60, pero ha manifestado sentir "alegría" al ver que la situación de la mujer en la ciencia "ha cambiado bastante", ya que a su juicio, en la actualidad "hay más chicas que chicos haciendo la tesis doctoral y la mayoría de estas chicas sigue adelante con su carrera profesional".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este lunes en el Instituto Cervantes, donde ha retirado su legado científico depositado en la Caja de las Letras en 2008 en la institución, convirtiéndose en la primera mujer y primera representante del mundo de la Ciencia que hizo un depósito en la cámara acorazada del Instituto Cervantes.

"Cuando estudié Químicas en la UCM, la tercera parte de los alumnos éramos chicas ya, pero la mayoría no continuaban la carrera profesional, sino que se casaban, tenían familia, y esto ha cambiado bastante", ha señalado Salas, que ha destacado que "de hecho, hay más chicas que chicos haciendo la tesis doctoral y la mayoría de estas chicas sigue adelante con su carrera profesional".

La académica comenta que cuando comenzó su carrera científica veía "bastante discriminación por el hecho de ser mujer". "Cuando empecé a hacer la tesis doctoral, en 1961, se pensaba que las mujeres no valíamos para hacer investigación, por lo que al principio sufrí bastante por esto", ha lamentado la científica, que no obstante, recuerda a Severo Ochoa, su maestro y con quien trabajó en Nueva York, por haberla tratado "como persona independientemente" de su condición de mujer. "No sentí ninguna discriminación", añade.

EL LEGADO: LA INVESTIGACIÓN SOBRE DOS DE SUS DESCUBRIMIENTOS

La científica depositó en el Instituto Cervantes un cuaderno que refleja los protocolos de investigación en el campo de la genética realizados en su etapa postdoctoral en Nueva York, donde trabajó con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 Severo Ochoa.

Margarita Salas ha destacado dos de sus descubrimientos más importantes, cuya investigación se recoge en el documento recién sacado de la institución. Uno de estos descubrimientos fue el establecimiento de la dirección de lectura del mensaje genético --descubrió que se leía de izquierda a derecha o, en lenguaje bioquímico, 5 prima a 3 prima--. "Fue un descubrimiento importante que se publicó en publicaciones internacionales y después ha pasado a formar parte de los libros de texto", ha apuntado.

En el legado de la científica también queda plasmado el descubrimiento de la ADN polimerasa F29, la enzima implicada en el proceso de replicación del ADN, cuyas propiedades han sido "óptimas" para diferentes campos, especialmente en el de la medicina forense, según ha explicado la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, presente en el acto.

"El trabajo de Margarita Salas no sólo ha sido rentable sino de gran relevancia académica", ha indicado la máxima responsable del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha destacado no sólo sus aportaciones al campo de la biología molecular sino la forma de hacerlo, así como suponer un "ejemplo de rigor, honestidad y compromiso con la investigación científica".

LA 'MARIE CURIE ESPAÑOLA'

Este legado depositado en el Cervantes durante diez años supone un "homenaje" a la ciencia y a Margarita Salas, tal y como ha destacado el director de la institución cultural, Juan Manuel Bonet, que considera que la presencia de legado científico español en el Cervantes es "beneficioso" y es motivo de orgullo. Por ello, según ha avanzado Bonet, el Instituto acogerá una exposición en primavera dedicado a los "tesoros" científicos y artísticos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Con grandes premios a sus espaldas --entre los que figuran la Medalla Echegaray que otorga la Academia de Ciencias, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Caja o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio--, Margarita Salas prefiere ser humilde cuando la denominan la 'Marie Curie española' o la comparan con ella, tal y como ha hecho durante el acto el presidente de la Real Academia: "Es una exageración, soy una investigadora que fui la primera en muchas cosas pero eso es todo, soy muy trabajadora, me apasiona la ciencia y por eso sigo adelante".

El valioso documento científico que Salas ha retirado del depósito del Instituto Cervantes se quedará por el momento con ella: "Todavía no sé qué haré con él, pero de momento quiero verlo, tocarlo, tenerlo, para disfrutarlo, este legado de hace 50 años es mi fase postdoctoral".