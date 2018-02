Mario Garcés a los hombres: "Los primeros que tenemos que defender que las mujeres sean libres e iguales somos nosotros"

6/02/2018 - 13:27

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha afirmado que la violencia de género "es cosa de hombres y mujeres". "Que tengáis muy claro los hombres, que los primeros que tenemos que defender que las mujeres sean libres e iguales somos nosotros", ha avisado.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la celebración este martes 6 de febrero del Día de Internet Segura 2018, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se ha dirigido a los hombres y mujeres de entre 14 y 16 años. "Luchad contra la violencia de control. Los móviles son una vía de riesgo extraordinaria", ha subrayado.

"Que no os geolocalicen, que no os digan como tenéis que ir vestidas, que no os digan con quien tenéis que hablar. Hablad con quien os dé la gana, decidid con quién habláis, os vestís como os da la gana", ha manifestado Garcés en el marco del acto central de la conmemoración de esta efeméride, que ha tenido lugar en Madrid con la participación de varias decenas de estudiantes.

Por último, Garcés se ha mostrando orgulloso, "como Gobierno, como país y como sociedad", de haber logrado alcanzar el primer Pacto de Estado contra la violencia de género, algo "muy imputarte, porque es un pacto de país".