La fad considera que el folleto sobre drogas del ayuntamiento de zaragoza incita al consumo

6/02/2018 - 13:36

Ignacio Calderón, vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), considera que el folleto que ha editado el Ayuntamiento de Zaragoza sobre las drogas dirigido a los jóvenes "incita al consumo por la información que aporta".

En declaraciones a Servimedia, Calderón indicó que "este folleto no es un accidente, lo ha hecho alguien que quería hacerlo así. Hacer información con un megáfono en la calle de cómo fumarte un porro para que te haga menos daño no nos parece bien. Este tipo de guías no es para darlas en abierto. Es la típica acción que tiene sentido en programas de reducción del daño a personas que consumen drogas, a dependientes, pero no para toda la juventud en general, porque estás haciendo una especie de promoción al consumo".

El vicepresidente de la FAD recalcó que este tipo de guías "no son nuevas. Ya hizo una parecida el Ayuntamiento de Bilbao, pero lo importante es a quién te diriges. Es la típica acción que tiene sentido en programas de reducción del daño, a personas que ya consumen, dependientes. Lo que se hace es ayudarles a reducir el daño que les hace el consumo habitual mientras se les intenta sacar del consumo", explicó, pero en su opinión no se puede dar masivamente a toda la gente.

Recordó por último que la FAD lo que hace es "educar en valores" y no aconsejar para minimizar los daños de las drogas.

06-FEB-18

