Utilizar contraseñas seguras, sistemas de verificación o cerrar la sesión, claves para usar Internet de forma segura

6/02/2018 - 14:00

La utilización de contraseñas seguras y sistemas de verificación, así como cerrar la sesión una vez que se haya terminado la acción 'online' que se realiza son clave para usar Internet de forma segura, según el 'Decálogo de seguridad en Internet' de la agencia internacional Súmate.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la celebración este martes 6 de febrero del Día de Internet Segura 2018, la compañía ha puesto de relieve la importancia utilizar contraseñas seguras en todas aquellas plataformas que soliciten clave de acceso en el proceso de registro.

En este sentido, ha recordado que estas contraseñas deben contener un mínimo de 9 caracteres e incluirse al menos una mayúscula, un número y un símbolo. Además, es recomendable cambiarla al menos una vez al año. Se pueden utilizar gestores de contraseñas que ayudan a recordarlas y almacenarlas con seguridad.

Asimismo, Súmate ha indicado que, si es posible, se deben utilizar sistemas de verificación en dos pasos, como contraseñas enviadas al teléfono móvil o aplicaciones que permitan generar códigos de forma automática.

Cuando no se utilice un ordenador personal, el usuario deberá asegurarse de cerrar la sesión de todas aquellas plataformas a las que haya accedido, según ha apuntado, para después añadir no hay que dar datos personales si no es estrictamente necesario, sobre todo si el formulario resulta de dudosa fiabilidad.

De este modo, ha recordado que es necesario comprobar que la página dispone de protocolo seguro (https) y certificado digital en el caso de bancos o instituciones. Además, se pueden utilizar navegadores protegidos para ampliar la privacidad.

Por otro lado, los expertos aconsejan desconfiar de una redirección que se produzca en cualquier página web, sobre todo, en el caso de que redirijan a alguna red abierta. También hay que desconfiar de correos de remitentes desconocidos.

También se recomienda aceptar sólo aquellas peticiones de amistad o conexión de personas conocidas y configurar el perfil de las redes sociales de tal manera que se comparta la información sólo con aquellas personas que se haya decidido.

Tampoco se recomienda dar credibilidad a las promociones o alertas de premios por entrar en ciertas páginas web, ni descargar archivos de plataformas inseguras, y si, se descargan de forma accidental, se deben borrar inmediatamente.

El decálogo insiste en la importancia de actualizar el sistema operativo y utilizar programas en temas de ciberseguridad, como algún sistema antivirus, firewall, antispam, antitranos, etc; utilizar el control parental; y tener una copia de seguridad de todos aquellos documentos, fotografías o vídeos importantes guardados en el ordenador, en un disco duro externo o en la nube.