Gobierno Aragón lamenta la "frivolidad" de distribuir el folleto sobre drogas

Zaragoza, 6 feb (EFE).- El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha manifestado hoy que el polémico folleto sobre drogas distribuido por el Ayuntamiento de Zaragoza demuestra que la línea entre ser "un concejal o un alcalde guay y ser un concejal o un alcalde frívolo es muy limitada".

"La frivolidad no es buena consejera para cualquier representante público", ha enfatizado Guillén en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha considerado que el folleto contiene "material inadecuado", no está "bien orientado" y "no responde a ningún criterio de debate".

Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo aragonés preguntado en rueda de prensa por la polémica surgida en el Ayuntamiento de Zaragoza después de que ayer trascendiera que la Junta Municipal del Casco Histórico ha distribuido un folleto informativo y de debate sobre el consumo de drogas cuya retirada inmediata exigió el PP.

Entienden los populares que es un manual "lleno de eslóganes que incitan al consumo entre la población joven", dijo ayer su portavoz municipal, Jorge Azcón.

El Ayuntamiento de Zaragoza en Común (ZeC), por su parte, aseguró que su finalidad es ofrecer a la población una herramienta con base científica sobre los efectos adversos que provocan los estupefacientes y que eso "en ningún caso" promueve su consumo.

El portavoz del Gobierno aragonés ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Zaragoza es "competente" en la prevención del consumo en el ámbito municipal y que el Ejecutivo no puede "supervisar" los materiales que edita y distribuye en este ámbito el Consistorio.

Ha precisado que el departamento competente, el de Salud, se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ha insistido que el Gobierno aragonés solo tiene capacidad para, "por la vía del diálogo y el del convencimiento", intentar "mitigar los efectos perversos de esta campaña".

Sin embargo, sí que tiene "opinión" sobre el polémico folleto, que según el Gobierno autonómico "ni está orientado a la población en general y que tampoco se dirige a la población de riesgo con la que se llevan a cabo políticas específicas".

Para Guillén, los ciudadanos de Zaragoza esperan de su Ayuntamiento, de sus concejales y de su alcalde que sean "serios y rigurosos", además de responsables de las consecuencias de sus decisiones, "y más cuando afectan a la salud" de la ciudadanía.

Y ha pedido al equipo de Gobierno de ZeC que defienda las leyes y el interés general, y no el "interés espurio" de su grupo político.