La FAD lanza la campaña 'Bienvenidos al Trecho' para concienciar a toda la sociedad del problema del alcohol en menores

7/02/2018 - 13:11

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha lanzado la segunda campaña de su acción 'Movimiento Alcohol y Menores', titulada 'Bienvenidos al Trecho', con el objetivo de aumentar la concienciación social sobre el problema del consumo de alcohol en menores, ya que se calcula que cada mes se producen unas 480.000 borracheras en este colectivo.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Se está cambiando el patrón del consumo de alcohol mediterráneo, en el que ingieren bebidas alcohólicas por una cuestión social, al consumo nórdico en el que se bebe de forma descontrolada. Es algo que me tiene espeluznado porque estamos hablando de menores, de niños", ha dicho el vicepresidente de la FAD, Ignacio Calderón.

Y es que, tal y como ha lamentado, no calan en la sociedad los avisos de la comunidad médica sobre los riesgos que tiene el consumo de alcohol en el desarrollo de los jóvenes, si bien "sí" los hacen aquellos que dicen que el whisky es cardiovascular. Pero el problema no es que los menores no sean conscientes del peligro, sino que esta inconsciencia la tiene toda la sociedad.

"Estamos ante un tema de extrema importancia en España que sigue bastante oculto, pasa bastante desapercibido porque el concepto de borrachera no es peyorativo en nuestra sociedad, ya que a todo el mundo le parece gracioso emborracharse cuando hay algo que celebrar", ha recalcado el vicepresidente de la FAD.

Unas declaraciones que se corroboran con los resultados obtenidos en diversos estudios en los que, por ejemplo, se refleja que al 40 por ciento de los jóvenes en España de entre 15 y 29 años les "compensa" emborracharse, porcentaje que se eleva hasta el 42 por ciento entre los de 15 y 17 años.

DEL "DICHO" AL "HECHO"

Para intentar cambiar estas actitudes, el vicepresidente de la FAD ha alertado de que no sólo bastan las leyes, las cuales son más efectivas cuanto más preventivas sean, sino también con la puesta en marcha de múltiples iniciativas que aumenten la concienciación social sobre esta problemática.

Una de ellas es la campaña que acaba de lanzar la FAD y que, según ha explicado el director creativo de la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, Óscar Martínez, se llama a la acción a las familias, docentes, distribuidores, productores de bebidas alcohólicas y 'celebrities', al tiempo que se proponen acciones concretas para llevar a cabo.

En concreto, el concepto creativo de la iniciativa, que estará activa durante seis meses, invita a la sociedad a 'El Trecho', al camino para pasar del "dicho" (decir que ningún menor debería beber alcohol) al "hecho" (que ningún menor beba alcohol).

La campaña consta de 'spots' para televisión (20 segundos) y redes sociales (120 segundos), tres cuñas de radio, modelos de gráfica para publicidad exterior y prensa, una página web (eltrecho.com) y varios vídeos. "Hay que empezar a dejar de decir lo que haríamos y empezar a hacerlo todos juntos", ha zanjado Martínez.