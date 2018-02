Revilla explica la situación de Puigdemont a escolares: "el del flequillo no viene porque le empapelan"

7/02/2018 - 13:20

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha acompañado este miércoles a un grupo de escolares en una visita al Parlamento regional y les ha explicado temas de actualidad, entre ellos la situación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

"El del flequillo no viene porque, en cuanto venga, le empapelan", les ha dicho Revilla a los alumnos de sexto de Primaria del colegio Sardinero de Santander, a quienes ha asegurado que la mayoría de los ciudadanos están ya "un poco hartos" de que en la televisión "no se hable de otra cosa más que de Cataluña".

"Fijaos que hasta mi mujer me ha dicho que se me está quedando un acento catalán y yo le he dicho que será de tanto ver al Puigdemont este", ha añadido el presidente cántabro, que les ha relatado que el expresidente catalán se encuentra en Bruselas porque, si vuelva a España, irá a la cárcel.

Y les ha explicado el porqué: "se ha saltado a la torera" la ley de todos los españoles que es la Constitución que "se puede criticar y cambiar" pero que "hay que respetar", algo que los partidos independentistas catalanes no han hecho aprobando en el Parlament "irse de España" cuando la Constitución dice que el país es "una unidad indivisible".

Por ello, les ha indicado que algunos de los políticos que promovieron ese intento de ruptura, como el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras o exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, están "en la cárcel, en Soto del Real" y mientras Puigdemont se encuentra en Bruselas disfrutando de "su casa de Waterloo y hoteles de cinco estrellas".