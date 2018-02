Fundación SERES cree que el Foro de Davos influirá en una sociedad "más inclusiva" que no olvide a las personas

7/02/2018 - 13:13

Insiste en la importancia de que las empresas sepan "transformar retos en oportunidades de negocio"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Fundación SERES cree que la celebración de la 48ª edición del Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, celebrado a finales de enero en la localidad sueca de Davos-Klosters con el lema 'Actuando juntos en un mundo fracturado', repercutirá en la creación de sociedades "más inclusivas", que no olvidarán el papel de las personas a favor del negocio o la tecnología.

"Hemos escuchado la necesidad de no dejar a nadie atrás, que la IV Revolución Industrial no sea sinónimo de exclusión, que las sociedades no se dividan entre ganadores y perdedores, que no se trate solo de tecnología y negocio, sino de personas", ha afirmado en declaraciones a Europa Press la subdirectora general Fundación SERES, Lucila García.

A su juicio, en Davos se han tratado temas "que desde Fundación SERES consideramos clave para avanzar hacia un futuro mejor", cuestiones como "la brecha de género, innovación, tecnología, inteligencia artificial, Big Data o digitalización".

Respecto a la brecha de género, ha alertado de que "lograr eliminar las diferencias de género en términos económicos, al ritmo actual, podría llevar más de dos siglos" por lo que ve "necesario caminar con paso decidido hacia una sociedad inclusiva y diversa". "Y tiene que ser un apuesta de todas las instituciones", ha enfatizado.

En cuanto a cómo afectarán las decisiones tomadas en Davos a la responsabilidad social de las empresas, García ha asegurado que "los grupos de interés esperan que las compañías adquieran una mayor responsabilidad en todos los ámbitos y a lo largo de toda la cadena de valor; ningún eslabón puede quedar suelto".

"En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los mejores aliados, junto con la colaboración entre el sector público, el sector privado y las ONG --ha continuado--. Hay grandes oportunidades para el sector privado para contribuir positivamente y catalizar el impacto el desarrollo responsable generando un impacto en la sociedad y además trabajando en la creación de una ventaja competitiva para la misma empresa".

"QUEDA CAMINO POR RECORRER"

Sobre la adaptación de las empresas a los acuerdos alcanzados en Davos, García considera que "queda camino por recorrer" aunque ha enfatizado en que las compañías "están trabajando en desarrollar sus negocios para estar más alineados con la sociedad".

"En SERES trabajamos con ellas para transformarse y tomar en cuenta a la sociedad a la hora de tomar decisiones. En otras palabras, convertirse en empresas con ADN responsable. Y esto tiene como resultado una sociedad más saludable y compañías más fuertes", ha apostillado.

Por todo ello, en su opinión, "resolver muchos de estos retos, mencionados en Davos, es sin duda una gran oportunidad para la empresa para innovar, para adaptarse a las nuevas circunstancias y crear ventajas competitivas contribuyendo con su actividad con lo que mejor saben hacer al desarrollo social" por lo que ha hecho un llamamiento a "transformar estos retos en oportunidades de negocio".