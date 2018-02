Dos deportistas con esclerosis múltiple reciben el premio especial de fundación once

7/02/2018 - 13:30

Agna y Miguel, ambos con esclerosis múltiple,, han recibido el premio especial entregado por Fundación ONCE dentro del programa de becas 'Persigue tus sueños GAES', que pretende dar la oportunidad a deportistas anónimos de alcanzar las metas que se han marcado.

Un año más Fundación ONCE se ha sumado al proyecto y Agna y Miguel son los galardonados con esta beca, valorada en 3.000 euros. Con la iniciativa 'OrbeaMonegros con Esclerosis Múltiple' quieren completar la Orbea Monegros 2018 y recaudar fondos para la Fundación GAEM (Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple), dedicada a la investigación de esta enfermedad.

Se trata de una de las pruebas más veteranas del mountain bike maratón. Desde su gestación en 1999, la Orbea Monegros es una prueba que ha reunido a más de 70.000 ciclistas atraídos, no sólo por la dureza y exigencia personal, sino también por la singularidad de la geografía monegrina.

Este es el cuarto año consecutivo que Fundación ONCE colabora con el programa de becas 'Persigue tus sueños', de GAES Centros Auditivos, que en el acto de entrega de las ayudas contó con la presencia de Teresa Palahí, secretaria general de esta institución de la ONCE. "Para la Fundación ONCE,, es un privilegio volver a colaborar un año más con GAES en este proyecto solidario", aseguró.

En esta sexta edición de las Becas 'Persigue tus Sueños' de GAES Centros Auditivos se han concedido un total de 12 ayudas y se ha convertido en la más premiada de su historia. En total, este año se han recibido 190 candidaturas y se han repartido 22.000 euros.

