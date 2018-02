La plataforma 'sijena sí' impulsará un plan integral para el monasterio

7/02/2018 - 14:32

El comité científico de la Plataforma 'Sijena Sí' se ha reunido para impulsar un plan integral para el Real Monasterio de Sijena (Huesca) que incluya el plan director para el edificio, el convenio con la comunidad monástica, la creación de un Patronato y un mayor compromiso de inversiones públicas desde los Presupuestos de 2018.

Según informó la plataforma este miércoles en un comunicado, esta reunión se produce tras la reciente decisión de la magistrada del Juzgado número 2 de Huesca, que decidió aplazar la ejecución provisional de la sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña y al Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona a la restitución de las pinturas de la sala capitular de Sijena por su "estado de fragilidad".

La Plataforma 'Sijena Sí' cree necesario reivindicar de nuevo que se elabore un plan integral para Sijena con la participación de todos los agentes eclesiales, sociales, culturales y políticos.

La plataforma recuerda que la magistrada argumenta en el auto que el Gobierno de Aragón "no solo no ha acreditado la finalización de todas las obras de restauración de la Sala Capitular, sino que tampoco se ha acreditado la instalación del sistema de climatización y que estaba previsto para la Sala Capitular, y por supuesto, no se ha acreditado que las condiciones climáticas de la Sala Capitular sean las idóneas para recibir las pinturas murales, por lo que el riesgo de deterioro de las pinturas es manifiesto".

La plataforma recuerda también que el nuevo auto no afecta a la sentencia ya dictada, "solo retrasa su ejecución", y sigue con su campaña de firmas en 'Change.org' para pedir que las pinturas de Sijena pendientes de devolver regresen a su lugar de origen.

PROPUESTAS

Por todo ello, la plataforma propone pedir una reunión "urgente" con el director general de Cultura y Patrimonio aragonés para ofrecer colaboración, aportar sugerencias y conocer el estado de las obras que el Gobierno de Aragón está realizando en Sijena, los planes inmediatos de reapertura de la sala donde se expondrán las obras recientemente recuperadas del Museo de Lérida y las actuaciones previstas para preparar la recepción de las pinturas.

También propone a la comunidad religiosa del monasterio, las Hermanas de Belén, que expresen su opinión para contar con sus reivindicaciones para el futuro de Sijena y trabajar en los preparativos del centenario, en 2023, de la declaración del Monasterio de Sijena como Monumento Nacional.

