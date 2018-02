Save the children sobre la violación del niño de jaén: "no hay un sistema de protección"

8/02/2018

MADRID

El director general de Save the Children en España, Andrés Conde, se pronunció este jueves sobre la agresión sexual sufrida por un niño de nueve años en un colegio de la sierra de Cazorla (Jaén) y denunció que "no hay un sistema de protección" que blinde a los menores, dado que aún no se ha aprobado la ley de violencia contra la infancia que reclama la ONG.

"El colegio se convierte en un espacio de violencia", declaró el máximo responsable de la organización humanitaria en una entrevista con Servimedia, en la que subrayó que "no se conoce la envergadura" de la violencia contra la infancia ante la ausencia de un "marco regulatorio" con "medidas concretas".

Este niño de nueve años de la comarca de Cazorla fue atendido el pasado viernes tras sufrir una agresión sexual con penetración durante el recreo, en la que supuestamente estarían implicados hasta cuatro menores de la misma localidad, según avanzó esta mañana la SER.

"Es bueno que se conozcan cada vez más estos casos; por alguna razón están llegando más a los medios de comunicación", aplaudió Conde, que matizó que estos hechos deberían estar regulados en la ley de violencia contra la infancia. "Nos sobrecogen, pero hablamos de cifras enormes", añadió.

De hecho, aseguró que el 50% de las agresiones denunciadas contra la identidad sexual son contra menores de edad, por lo que su "esperanza" es que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tome "conciencia" del problema e impulse "medidas concretas". Y es que "tenemos más de 42.000 denuncias al año de delitos violentos contra niños y niñas", señaló Conde.

Save the Children que la ley de violencia contra la infancia inicie su trámite parlamentario en 2018, pese a que no se encuentra en el Plan Normativo presentado por el Gobierno y que implica que no está en la agenda del Ejecutivo para este año.

08-FEB-18

