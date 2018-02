El PP cree que usar 'portavozas' es de una "profuda incultura" y que "cargándose el lenguaje" no habrá más igualdad

8/02/2018 - 14:54

El portavoz de Cultura del PP y doctor en Filología Latina, Emilio del Río, considera que usar el término 'portavoza' denota una "profunda incultura" y ha avisado a quienes lo utilizan de que "cargándose el lenguaje" no se "avanza más ni se defiende más la igualdad" entre hombres y mujeres.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Del Río ha terciado sí en la polémica desatada después de que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, utilizase el martes esa denominación que este jueves ha recibido el respaldo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El diputado, doctor en Filología Latina, ha señalado que lo que revela el uso de 'portavoza' es "una profunda incultura" ya que en español ya hay un término en femenino que, según ha explicado Del Río es "la portavoz" ya que la palabra voz, tanto en castellano como en latín, es femenina. "A estas alturas, parece que hay que volver a explicarles a algunos, que además han pasado por la universidad, la diferencia entre sexo y género", ha apuntado ante los medios.

"Lo que hay es un intento de parecer que se defiende más la igualdad entre hombres y mujeres cargándose el lenguaje y no se es más defensor de la igualdad real entre mujeres y hombres inventándose estas palabras", ha insistido el 'popular', que ha acusado a los miembros del partido morado de "una profunda incultura" y de ser "un mal ejemplo para los millones de jóvenes que están estudiando español".

"ME PARECE GRAVÍSIMO"

Del mismo modo, ha manifestado que Podemos está poniendo el lenguaje "al servicio de su sectarismo ideológico" y, a su juicio, "si están dispuestos a esto, están dispuestos a todo". "El lenguaje es algo que compartimos, es común y tiene un uso y unas reglas. Es que me parecería ridículo si no me pareciera tan grave lo que hacen", ha declarado el portavoz del PP.

Para concluir, Del Río ha defendido que "lo que hace falta es que el país tenga unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas políticas de empleo y políticas de conciliación" para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres. "Y, para algunos, por lo que veo, también de Educación y de Cultura", ha precisado.