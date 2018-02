Carmen Calvo: "Las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a hacer una revisión del lenguaje, que es sexista"

9/02/2018 - 14:11

La Secretaria de Igualdad en la Federal del PSOE, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, se definiese como "portavoza", en una feminización del término que ha generado polémica.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Todas las mujeres de nuestro país tenemos derecho a que la revisión del lenguaje sexista nos ayude en la reivindicación de todos y cada uno de nuestros derechos y de la igualdad. Tenemos todo el derecho del mundo a hacer una revisión del lenguaje, que sigue siendo sexista", ha sentenciado.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Calvo ha puesto como ejemplo que una persona de otro planeta accediese al texto de la Constitución Española, "donde se dice categóricamente, sin ambages y sin que nadie se haya rasgado las vestiduras, 'presidente', 'jefe de Estado', 'diputado', 'ministro'".

"Si alguien lo leyera diría 'qué país más curioso, que no tiene mujeres, ¿Cómo se las apañará?'", ha ironizado, para incidir en que "lo que no se nombra no existe y en el pensamiento es muy fácil colocar siempre el masculino, no el femenino". "Ese sí es el debate. Ahí hay un tajo muy importante para achicar sexismo del lenguaje e invisibilidad de las mujeres", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que las instituciones concernidas en el uso del lenguaje "deberían tener un impulso propio para todas las cuestiones de lenguaje sexista" porque al final, "toca a las mujeres ser juez y parte de cómo van sacando esto adelante".

En todo caso, para Calvo este debate "no tiene ningún sentido" y "alimenta a quienes consideran que el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, es una cosa que se puede trivializar", cuando a su juicio no se puede porque "es el corazón" de la Democracia.

"Cuando se masculinizan los términos de nuestro extraordinario idioma, no hay polémica, pero cuando se feminizan, se monta. Yo con lo que estoy escandalizada estos días es con la desigualdad laboral de las mujeres porque ahí está la independencia y la libertad de las mujeres de este país. El lenguaje tendrá que ayudar también a la democracia, a la igualdad y a la visibilidad del empoderamiento de las mujeres. Y ese sí es el debate", ha zanjado.

A su lado, el secretario de Empleo y Relaciones Laborales de la Federal del PSOE, Toni Ferrer, ha dicho que no es "partidario de hacer fundamentalismos" con algo que a su juicio, es "natural".

"Utilizar determinadas palabras en femenino tiene un claro objetivo que es dar más visibilidad a las mujeres. Creo que el objetivo fundamental, la plena igualdad de las mujeres, no se puede intentar desvirtuar con la forma y el instrumento", ha señalado. En su opinión, al final, la Real Academia de la Lengua "incorporará nuevas expresiones".