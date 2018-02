Compromís denuncia que el 80% de las empresas públicas incumplen la Ley de Igualdad y pide explicaciones al Gobierno

9/02/2018 - 18:08

La portavoz de Igualdad de Compromís en el Congreso, Marta Sorlí, ha denunciado este viernes que, según un estudio de Civio, el 80 por ciento de las empresas públicas incumplen la Ley de Igualdad, al ignorar la paridad en sus Consejos de Administración, y por ello, ha pedido explicaciones al Gobierno.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La formación valenciana quiere que el Ejecutivo explique por qué las empresas públicas llevan tres años incumpliendo la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga, en su artículo 54, que "las designaciones de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de representantes se hagan de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas".

La diputada, que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al respecto, ha recordado al Gobierno que es su obligación controlar que la presencia de mujeres y hombres esté equilibrada en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.

LAS MUJERES EN ESPACIOS DE PODER

"Sabemos que al Gobierno poco le importa que las mujeres no lleguen a los espacios de poder pero, aunque le pese debe cumplir la ley", ha declarado la portavoz del partido valenciano.

Según los datos que maneja Compromís, de las 137 empresas con participación pública, 112 no respetan el mínimo del 40 por ciento de miembros en los consejos de administración de ambos sexos. De ellas, 109 no tienen suficientes mujeres y sólo 3 no tienen suficientes hombres.