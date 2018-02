Andrés conde (save the children): "el acoso escolar es 24 horas"

10/02/2018

El director ejecutivo de Save the Children, Andrés Conde, alerta de que las nuevas tecnologías y las redes sociales han convertido el acoso escolar en un sufrimiento "24 horas", ya que antes los menores encontraban "refugio cuando llegaban al hogar", mientras que ahora existe un "espacio permanente de acoso" a través de Internet.

Ante esta situación, el máximo responsable de la ONG en España reclama "un marco de protección en el entorno digital", que vendría de la mano de una ley de violencia contra la infancia que su organización ya ha reclamado al Gobierno, pero que aún no se ha puesto en marcha, según manifestó en una entrevista con Servimedia.

"Los relatos que nos dan los niños es de acoso a las dos y las tres de la mañana", alertó Conde. De hecho, un estudio publicado esta semana por la agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alerta de la vulnerabilidad de los menores en las redes sociales, ya que la media de edad a la que acceden a un 'smartphone' son los ocho años.

Y es que "no hay protección de los niños en este ámbito", denunció el director de Save the Children, que demanda "normas en el entorno digital" mediante una protección legislativa que se enmarque en la futura ley de violencia contra la infancia, un texto que Save the Children espera que sea una realidad en esta legislatura.

De hecho, la ONG ya reclamó el año pasado una asignatura para prevenir la violencia escolar dentro del currículum de enseñanzas obligatorias, así como que el profesorado y aquellos profesionales que trabajen con menores -incluidos voluntarios- tengan formación específica para detectar casos de acoso o abuso escolar, también en la Red.

