Igea (cs): "el reparto del 0,7% debe incluirse en la discusión de la reforma constitucional"

12/02/2018 - 11:45

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea aseguró este lunes que "el reparto del 0,7% (del IRPF para fines sociales) debe incluirse en la discusión de la reforma constitucional", para garantizar que "los españoles sean iguales ante la ley".

En un desayuno informativo con Servimedia, Igea destacó que "no tiene ningún sentido que el 0,7% recaudado se quede en cada territorio, porque eso rompe la solidaridad entre las comunidades, entre las personas. Una cosa es el reparto territorializado y otra muy distinta es que, por ejemplo, el 0,7% recaudado en el barrio de Salamanca de Madrid vaya para ése barrio y el de Vallecas, para Vallecas. Eso no puede ser, no se puede beneficiar a las comunidades ricas y penalizar a las que menos tienen".

Además, Igea abogó por que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad impulse cuanto antes "una evaluación del impacto que ha tenido el nuevo reparto" tras la sentencia del Tribunal Constitucional por la que ahora las CCAA gestional el 80% de lo recaudado y el Estado el 20%, pero enfatizó que esa evualuación no sólo debe recoger la opinión de las comunidaes, "sino, sobre todo, lo que piensa el Tercer Sector y los ciudadanos receptores de la ayuda, para así conocer de verdad los efectos del nuevo reparto".

12-FEB-18

