Ciudadanos cuestiona el nuevo plan de adicciones, porque "no es el enfoque adecuado"

12/02/2018 - 12:05

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea, responsable del área sanitaria en el partido, cuestionó este lunes el nuevo Plan de Prevención de Adicciones que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, porque, en su opinión, "el enfoque no es el adecuado".

En un desayuno informativo con Servimedia, Igea explicó que "las políticas de prevención para jóvenes no son efectivas si sólo son para ellos. No hay nada más tentador para un adolescente que decirle 'esto es para mayores'; es todo un reto y le incitas al consumo, como en el caso del alcohol. Tienes que decir 'esto es malo y lo es no sólo para los jóvenes, sino para todo el mundo'", por lo que cree que el plan del Gobierno debería ser más ambicioso. "Nuestro política en materia de adiciones es maximizar la libertad y minimizar el daño", agregó.

Sobre la adicción al juego que también recoge este nuevo plan, el diputado de Ciudadanos enfatizó que "no tiene nada que ver el juego ilegal con el juego social que realiza la ONCE. No conozco a nadie que se haya hecho adicto por jugar al cuponazo de la ONCE, pero hay juegos 'online' que destrozan a muchas familias".

12-FEB-18

