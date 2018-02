Los restos del botellón suponen un serio peligro para los perros guía

Madrid, 12 feb (EFE).- Los cristales, colillas, latas, vasos y botellas rotas que quedan esparcidos por el suelo tras los botellones suponen un serio peligro para los perros guía, a los que hieren, un problema que, además, dificulta la llegada de las personas con discapacidad visual a su puesto de trabajo o centro de estudios.

Tras detectar este problema, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con la colaboración de la Asociación de Amigos y Usuarios de Perros Guía de Madrid y la Fundación ONCE del Perro Guía, ha iniciado una campaña de sensibilización, según informa la Universidad en una nota.

Y para ello, la Unidad de apoyo a la Diversidad e Inclusión de la UCM ubicará mañana, martes 13 de febrero, un recinto informativo a la salida del Metro Ciudad Universitaria en la que varios usuarios de perros guía explicarán este problema.

El objetivo de la campaña "ELLOS NO LLEVAN CALZADO" es concienciar a los estudiantes de las consecuencias que tiene la no recogida de residuos en el campus e informarles de la necesidad de proteger a los perros guía, y a sus usuarios, de la acumulación en el suelo de residuos generados por las fiestas estudiantiles y de las colillas que los fumadores no depositan en los ceniceros.

Un cinco por ciento del total de perros guía (incluidos los que están en fase de socialización con familias) de la Comunidad de Madrid están entre los usuarios que acceden a la Universidad Complutense, un porcentaje al que hay que sumar los perros de asistencia y aquellos que están con familias.

"En un entorno cada vez más complejo, la necesidad de moverse conindependencia y seguridad obliga a las personas ciegas a apostar cadavez más por una solución ágil y fiable, el perro guía, los ojos de quien no puede ver", concluye la nota, en la que se recuerda que en la actualidad hay cerca de 250 perros guía en activo en la Comunidad de Madrid.