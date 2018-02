Discapacidad. la pandilla de 'on fologüers' ridiculiza a quienes no saben relacionarse con las personas con discapacidad

12/02/2018 - 12:28

La pandilla de 'On Fologüers', la serie animada de Fundación ONCE, ha querido dedicar un capítulo a ridiculizar y "solidarizarse" con quienes no saben relacionarse con las personas con discapacidad o les dificultan su día a día, aunque sea sin proponérselo, al dejar por ejemplo su coche mal aparcado, o al utilizar una silla de ruedas como un gran perchero.

Titulado 'La discapacidad y sus movidas. Hoy: personas que', el VI episodio de la segunda temporada de la serie muestra diferentes escenas en las que miembros de la pandilla viven situaciones que pueden resultar humillantes o que, como mínimo, les dificultan la relación normalizada con quienes no tienen discapacidad.

Así, por ejemplo, Laura, una chica ciega que va con bastón, y su amiga María, en silla de ruedas, se ven inmersas un día en un caos urbano provocado por un coche aparcado en un paso de cebra; eso sí, el conductor asegura que lo ha dejado en mal sitio "solo un minuto". La misma María tiene que "aceptar", en otra ocasión, que su silla de ruedas es además un estupendo perchero cuando empieza a sobrar la ropa en la discoteca.

En otras escenas puede verse a Toni, un chico sordo oralizado, esforzándose por entender a su compañero de mesa, que le habla sin tener en cuenta que debe hacerlo dejando visibles sus labios para que su interlocutor pueda leerlos, o a Amaia, también con discapacidad auditiva, pero signante, tratada por una dependienta de una tienda de ropa como si fuera una niña.

Tras el éxito de la primera temporada, estrenada en junio de 2016, Fundación ONCE vuelve a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resolverán con mucho sentido del humor.

Gracias a su apuesta por normalizar la discapacidad la serie de Fundación ONCE ha sido reconocida con el Premio Cermi.es en la categoría de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad.

'On Fologüers' se puede ver en Flooxer, plataforma audiovisual que apoya a creadores con talento y que cuenta con 1,5 millones de visitas al mes; y en los canales de redes sociales de Antena 3, laSexta, Onda Cero Radio y Europa FM. Se emite también en los canales de redes sociales de Fundación ONCE.

