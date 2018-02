Educación. defensa de la escuela pública lleva al congreso "sus líneas rojas" para el pacto de estado

12/02/2018 - 13:18

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública exigió este lunes una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para explicarles sus propuestas "de mínimos" de cara al Pacto de Estado educativo que en estos momentos negocia una subcomisión parlamentaria.

Así se recoge en sendos documentos registrados hoy en la Cámara Baja, donde CCOO, UGT, STES, el Frente de Estudiantes, la confederación estatal de padres Ceapa y los Movimientos de Renovación Pedagógica reclaman dichas reuniones y exponen sus "líneas rojas" sin las cuales no habrá acuerdo por su parte.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, apuntó que "no aceptaremos cualquier acuerdo",y aseguró que si la subcomisión no incluye sus propuestas de mínimos, el pacto "será político, pero no social". Por eso, "hemos pedido reuniones con todos los grupos. Esta tarde nos encontraremos con Unidos-Podemos y el PSOE ya nos ha solicitado una reunión también".

Por su parte, el portavoz de STES, Voro Benavent, reclamó un foro de negociación donde la comunidad educativa tenga voz y capacidad de influencia, algo que a su juicio no se da en el Consejo Escolar del Estado. "No nos basta con un informe meramente consultivo" encargado a un organismo donde el Gobierno tiene mayoría, subrayó.

La secretaria general de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, reclamó "la complicidad de la oposición", tras recordar que "todos los grupos salvo el PP prometieron la pasada legislatura que si disponían de mayoría derogarían la Lomce".

ADVERTENCIAS

Según la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, con la negociación de este pacto, "PP y Ciudadanos, con la inestimable ayuda del PSOE, quieren echar tierra sobre todos los avances logrados por la Marea Verde". "Es una forma de consolidar los recortes, así que pedimos a la plataforma que no suscriba el acuerdo".

De hecho, esta entidad no respalda las propuestas registradas hoy en el Congreso y señala que "con PP y Ciudadanos no tiene nada de qué hablar", así que no se reunirá con ellos. Sí lo hará esta tarde con el grupo de Unidos Podemos dentro de la Plataforma, pues "consideramos que algunos grupos sí están llevando a cabo una labor positiva en este terreno".

"Si vemos que los trabajos de la subcomisión van en la línea de mantener los recortes, volveremos a las calles y convocaremos huelgas y movilizaciones, que es el único lenguaje que parecen entender". También el Frente de Estudiantes amenazó con movilizaciones en este cuatrimestre si el pacto de Estado no recoge sus reivindicaciones.

(SERVIMEDIA)

12-FEB-18

AGQ/gja