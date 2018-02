Una campaña protege a los perros guía de las consecuencias del botellón en el campus de la UCM

12/02/2018 - 16:58

Acondicionará una zona con cristales, colillas y latas y se pedirá a los estudiantes que pisen por encima de los restos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha iniciado una campaña para proteger a los perros guía que acuden a las facultades con sus dueños y con el objetivo de concienciar a los estudiantes de las consecuencias que tiene la no recogida de residuos en el campus tras la celebración de los 'botellones'.

En concreto, la Unidad de apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Complutense, con la colaboración de la Asociación de Amigos y Usuarios de Perros Guía de Madrid y la Fundación ONCE del Perro Guía, ha puesto en marcha 'Ellos no llevan calzado', por el peligro que supone para los animales la acumulación en el suelo de residuos generados por las fiestas estudiantiles y por las colillas que los fumadores no depositan en los ceniceros.

Este martes, 13 de febrero, de 11 a 15 horas, se instalará un stand informativo a la salida del Metro Ciudad Universitaria en el que varios usuarios de perros guía hablarán sobre las consecuencias que acarrea para ellos la no recogida de residuos tras el botellón.

Se acondicionará una zona con cristales, colillas, latas, vasos y botellas con sangre artificial para que se visualice las consecuencias de estas conductas y se pedirá a los estudiantes que pisen por encima de los restos. Los participantes recibirán un obsequio de Ecoembes y de Ecovidrio, empresas que colaboran con la actividad.

Un 5% del total de perros guía (incluidos los que están en fase de socialización con familias) de la Comunidad de Madrid están entre los usuarios que acceden a la Universidad Complutense. A estos hay que sumar los perros de asistencia y aquellos que están con familias. En la actualidad hay cerca de 250 perros guía en activo en la Comunidad de Madrid.

La campaña cuenta con la presencia y apoyo de la Asociación de Amigos y Usuarios de Perros Guía de Madrid y la Fundación ONCE del Perro Guía, los Servicios Bibliotecarios de la UCM, la Delegación del Rector para Campus y Medio Ambiente, Ecoembes y Ecovidrio.