Hombres por la Igualdad llama a los varones a sumarse a la huelga feminista: "Si eres padre, encárgate de tus hijos"

13/02/2018 - 16:52

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) apoya la Huelga feminista del próximo 8 de marzo y pide a los hombres que colaboren con el paro, porque consideran que "es una gran oportunidad" para que se impliquen en la causa: "Si eres padre, encárgate de tus hijos", dicen.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En esta línea, apelan a los hombres para que "visibilicen la importancia social que tienen los trabajos de cuidados y domésticos" y se sumen a reivindicaciones como "los derechos sexuales y reproductivos", la "educación en la diversidad" y el rechazo a las violencias machistas.

"Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos. Si eres amigo, ofrécete de niñero. Si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga. Si eres empresario, no descuentes el día ni tomes represalias. Si eres estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día", dicen en un comunicado.

Asimismo, llaman a los profesores a no pasar lista, a los hombres a asumir los cuidados de las personas dependientes en su familia, a asumir por ese día todas las tareas domésticas y compartir las responsabilidades equitativamente durante el resto del año.

"Si eres un hombre que estás por la igualdad, difunde el evento entre tus conocidos y divúlgalo en las redes sociales. Si vas a una manifestación o concentración porque ellas no necesitan que estés en las tareas anteriores, escucha, no te pongas delante, no des órdenes ni lideres las actividades, simplemente acompaña", añade el llamiento.