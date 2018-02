La ont considera "negativa" la nueva ley holandesa, que convierte a todos los ciudadanos en donantes de órganos

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), criticó este miércoles la nueva ley holandesa que obliga a todos sus ciudadanos a ser donantes de órganos salvo que registren expresamente su rechazo o que una vez fallecida una persona los familiares se nieguen a donar sus órganos, porque considera que puede ser "negativa para el fin que persigue".

En declaraciones a Servimedia, Domínguez-Gil consideró que "todo depende de cómo apliquen esta nueva ley, pero si la ciudadanía interpreta que es una imposición por parte del Estado, provocará el efecto contrario al que persigue", esto es, que las personas no quieran donar sus órganos al sentirse obligadas.

"Si la aplican como lo hacemos nosotros en España, de una forma muy flexible en la que cualquiera puede verbalizar su deseo o no de ser donante de órganos a través de cualquier medio, respetando a la familia, pues me imagino que se entenderá. Sin embargo, tal y como se presenta, yo creo que puede tener un efecto contrario, porque plantea una solución muy simplista. Incentivar la donación de órganos no se logra con un cambio legislativo, sino que hay que tomar otras medidas estructurales y organizativas. No basta con cambiar solo el modelo de consentimiento", concluyó la directora de la ONT.

