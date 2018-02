Herrera exige que "no se juegue con las cartas marcadas" en la reforma del modelo de financiación

14/02/2018 - 14:19

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que "no se puede jugar con las cartas marcadas" en lo referente a la reforma del modelo de financiación. Una declaración de intenciones realizada después de afirmar que la reunión del lunes en Génova con los 'barones' del Partido Popular "no sirvió para resolver nada" y por lo tanto salió de ella "sin estar satisfecho".

ZAMORA, 14 (EUROPA PRESS)

Herrera, que ha realizado estas declaraciones en Zamora durante una visita a Santa Cristina de la Polvorosa, ha ido más allá para defender la postura de la Junta ante este conflicto. "Lo que ha quedado constatado es que existen serias dificultades para avanzar en un proceso de reforma que viene con retraso y que mantiene a comunidades instaladas en el déficit permanente", ha expresado.

"Partimos de la base de que alguien no está jugando limpio y eso no puede ser, porque aquí tienen que existir debates transparentes. La línea de opinión pública de Madrid dice que hay comunidades a las que nos sobra y otras a las que les falta; esto se traduce en que nos van a quitar a unos para dárselo a otros y no se puede amagar con eso", ha señalado.

El modelo, para la Junta de Castilla y León, es "malo para todas las comunidades", pero Herrera ha querido sacar pecho frente a otros territorios. "Dentro de eso, algunos hemos intentado ajustarnos y cumplir con nuestra obligación; nos hemos buscado la vida en otros mercados mientras otras comunidades han podido acudir a los fondos del Gobierno, que se ha portado bien con la financiación", ha indicado.