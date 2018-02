Fuster: "antes de actuar en salud hay que saber si hay suficientes médicos y enfermeras"

14/02/2018 - 18:22

El presidente del nuevo Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el doctor Valentín Fuster, aseguró este miércoles que "antes de actuar en salud hay que saber si hay o no suficientes médicos y enfermeras" para abordar la prevención y la detección precoz de la enfermedad.

Fuster hizo estas declaraciones antes de la constitución del nuevo Consejo Asesor de Sanidad que contará con 42 expertos del ámbito sanitario y que estuvo presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

La titular de Sanidad afirmó que "hoy, en esta reunión de constitución del nuevo Consejo Asesor, les he pedido en primer lugar que, además de trabajar en el día a día, trabajen para establecer las bases del Sistema Nacional de Salud de las próximas décadas". Para ello, subrayó la importancia de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, así como de los hábitos saludables y las necesidades socio-sanitarias que se derivan de las patologías.

A este respecto, el doctor Fuster explicó que "estoy muy interesado en la salud basada en la ciencia y en la educación. Este Consejo Asesor de Sanidad va a poner el foco en el paciente o en la persona que será paciente en un futuro. Además, tenemos que averiguar que funciona y que no en el SNS, sobre todo me preocupan los recursos humanos, es decir, si hay o no suficientes médicos y enfermeras, un dato que es fundamental antes de actuar".

"Este Consejo también se basará en promover la salud y detectar la enfermedad en sus estadios tempranos. Hay que detectar el cáncer lo antes posible, así como las infecciones porque los virus están cambiando y debemos estar en alerta para estar por delante", puntualizó.

Además, la ministra de Sanidad señaló cinco puntos en los que trabajará el Consejo Asesor: un estudio de las prioridades que deben contemplar las nuevas estrategias de cáncer y de corazón desde la prevención y la promoción de hábitos saludables; un estudio de las utilidades que debe tener el Big Data como elemento de información y conocimiento para agilizar el diagnóstico precoz y mejorar las decisiones en el tratamiento; aspectos que debe tener en cuenta el Sistema Nacional de salud para adaptar la cartera de servicios a la medicina personalizada; un estudio de los nuevos roles de los profesionales sanitarios, que son el corazón del SNS, para que la medicina no solo cure sino también hable y escuche y un estudio de cómo debe adaptarse el SNS al desafío que representan los retos demográficos, para dar una respuesta adecuada y satisfactoria.

