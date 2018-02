El cupón de la once de san valentín reparte más de 1,5 millones de euros entre badalona, sanlúcar de barrameda y la gomera

15/02/2018 - 12:07

El cupón de la ONCE dedicado a San Valentín ha repartido 1.575.000 euros entre Badalona, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y La Gomera, en 45 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

En Badalona (Barcelona), el vendedor de la ONCE, Pedro Tortosa ha repartido 1.050.000 euros en 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, desde su quiosco. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el cupón de la ONCE del Día de San Valentín ha repartido 350.000 euros. La vendedora de la ONCE María Josefa Jiménez ha sido quien ha llevado la suerte a esta localidad gaditana, al vender 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno desde su punto de venta.

María Josefa es afiliada a la ONCE y vendedora desde 1984, hoy, entre felicitaciones de su clientela, se declaraba "la mar de contenta. Todos los días te levantas y piensas, ¿daré hoy el premio? Y ahora, mira qué regalo de San Valentín he dado", comentaba.

En la localidad de Vallehermoso (La Gomera), este cupón ha repartido 175.000 euros, de manos del vendedor de la ONCE Juan Ramón Herrera, que ha vendido cinco cupones premiados llevando la suerte de la ONCE a sendos vecinos de Vallehermoso.

Y, además de los premios habituales, estos cupones incluían una promoción especial para quienes entraron en la web 'www.CuponEspecial.es' e introdujeron sus datos personales y los correspondientes al cupón adquirido (número, serie y código de barras). Muchos ganaron una de las 254 cajas regalo consistente en cenas románticas, que se adjudicaron directamente en dicha web. Y mañana, 16 de febrero, participarán en un sorteo final, ante notario, de un viaje a Venecia.

El cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

