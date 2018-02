Casi uno de cada cuatro accidentes de tráfico cuenta con un mayor de 65 años implicado y el porcentaje va en aumento

15/02/2018 - 13:37

No respetar la prioridad, la velocidad inadecuada, no parar en un stop o no mantener la distancia de seguridad, son las principales causas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El número de accidentes de tráfico en los que se vieron implicadas personas mayores de 65 años representaron un 23,5% en 2015, lo que supone un incremento de casi siete puntos porcentuales desde 2011, cuando esta cifra era del 16,8%.

Así se desprende del proyecto SAVIMA: Barómetro de Salud Vial en Mayores, realizado por el grupo Facthum.lab del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, patrocinado por la Asociación C.V. De Centros Reconocimientos Médicos y con la colaboración de CREME Federación y FESVIAL.

Para el estudio se han analizado datos de la DGT de un total de 73.190 accidentes de tráfico con víctimas (muertos, heridos leves y heridos graves), registrados entre 2011 y 2015, en los que se vieron implicadas 55.491 personas mayores de 65 años, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015.

El presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), Luis Montoro, que ha presentado el estudio, ha calificado este incremento de "preocupante".

Según el estudio, las infracciones más frecuentes que cometen las personas mayores de 65 años, cuando están al volante, son no respetar la prioridad, la velocidad inadecuada, no parar en un stop o no mantener la distancia de seguridad.

A MAYOR EDAD, MENOR USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Además, según el Barómetro, cuanto mayor es la edad a partir de los 65 años, más posibilidades hay de cometer infracciones y más aumenta el no uso del cinturón, situaciones que Montoro atribuye a la progresiva falta de capacidades psicofísicas que incrementan con la edad.

Así, un 9% no utiliza este sistema de seguridad entre los 65 y 74 años, mientras que este porcentaje sube a un 11,6% entre los de 75 a 84 años y aumenta todavía más hasta el 16% a partir de los 85 años. "Es un dato contundente y preocupante", ha calificado Montoro, que considera que España tiene "una deuda con la sociedad para ver qué pasa" y qué se puede hacer para evitar esto.

Actualmente, en España los mayores de 65 años representan el 17% de la población, y tres millones de ellos son conductores de vehículos, según datos del INE. "El problema de la accidentalidad de este grupo de mayores es muy grave, que va aumentando sistemáticamente y que se va a agravar con el paso del tiempo", ha advertido Montoro, que además cree que esto se debe también al desconocimiento de estos de las normas de circulación, así como de los riesgos.

Por meses, julio (9,2%), septiembre (8,9%) y octubre (9,1%) son los que más accidentalidad vial registran en mayores de 65 años, además de ser los que más víctimas registran, en especial septiembre. Por días, son los viernes los que registran mayor número de accidentes con mayores implicados, con un 15,8% de los siniestros. En cambio, según el grado de lesividad de las víctimas, el fin de semana es el periodo menos lesivo.

CASI UN 60% DE ACCIDENTES, EN ZONAS URBANAS

En zona urbana es donde se registra el mayor número de accidentes con personas mayores implicadas (58,4%) y también donde se da el mayor número de víctimas (53%). No obstante, es en las carreteras donde se registran más fallecidos (63,9%), a pesar de no ser las vías con mayor accidentalidad.

En cuanto a la lesividad en función del número total de víctimas registradas en cada tipo de vía, destaca el alto porcentaje de fallecidos mayores de 65 años que se produce en caminos vecinales (11,9%), las travesías (11,1%), las vías de servicio (9,1%) y las vías convencionales (6,4%). En las calles, que mostraron altos porcentajes de accidentalidad con víctimas, el porcentaje de fallecidos (2,7%) es significativamente inferior al registrado en las vías anteriormente mencionadas.

En términos absolutos, las provincias con mayor porcentaje de accidentes con personas mayores implicadas son Barcelona (19,7%) y Madrid (13,1%), provincias que, a su vez, son las que mayor porcentaje de víctimas presentan.

Sin embargo, en términos relativos, las provincias que mayor porcentaje de muertos han registrado en el periodo 2011-2015 han sido Zamora, donde por cada 100 accidentes, murieron 13,1 personas, seguido de Navarra (12,6%), Teruel (10,9%), Soria (10,7%) y Albacete (10,4%). "Aquí está pasando algo y tiene que ver con el tipo de carretera, la vejez del vehículo y la tardanza de la asistencia sanitaria", justifica estos datos Montoro. Por el contrario, comunidades como Cataluña y Comunidad de Madrid, se posicionan como las más seguras para los mayores, con un 2,8% y un 1,8% de fallecidos, respectivamente.

Los accidentes más frecuentes con implicados de este franja de edad son los atropellos (26%), los impactos frontolaterales (19%) y los alcances (15%), aunque los más mortales son la salidas de vía, los impactos frontales y los atropellos.

EL 87% DE LOS IMPLICADOS MAYORES SON HOMBRES

La edad media del fallecido mayor de 65 años es 74,38 años, y por sexos, la mayoría de los implicados en un accidente son hombres (87%). Además, estos representan el doble de fallecidos que ellas, aunque las mujeres superan a ellos en cuanto a heridos leves. Asimismo, los accidentes más graves se producen entre los mayores de 85 a 99 años.

Igualmente, en el momento del siniestro, un 45,1% de las víctimas fueron conductores, seguidos por un 24% de pasajeros delanteros y un 14,7% de conductores de vehículos de dos ruedas.

La edad media de los vehículos que utilizan los mayores es de 11,2 años, no muy diferente de la media de población con menores edades, sin embargo, el estudio revela que cuanto más mayor es un conductor, más viejo es el vehículo, lo que incrementa las posibilidades de tener un accidente y, por tanto, la gravedad del siniestro vial.