La mayor amenaza para los tiburones no es la sopa de aletas en Asia, sino el consumo de su carne en Europa y América

15/02/2018 - 14:05

La sopa de aleta de tiburón, que tradicionalmente se ha vinculado a la sobrepesca de varias especies de tiburones y que se considera la principal amenaza de estos, no lo es tanto como el "mercado mundial interdependiente" de distintos productos de tiburón en muchos países, algunos de ellos en América Latina y Europa, donde la demanda de carne de escualo los sitúa como uno de sus principales consumidores, según un estudio de la ONG Project Aware.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ONG ha publicado una infografía interactiva que expone las actuales amenazas a las que se enfrentan los tiburones a consecuencai del comercio internacional, en base al informe de 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 'State of the global market for shark products'.

En este sentido, la coautora del informe de la FAO, la doctora Shelley Clarke, ha advertido de que con un comercio de tantas especies y productos "puede resultar difícil" entender lo que sucede realmente con los tiburones pero destaca que entender las fuentes y las tendencias es "un paso fundamental" para garantizar un comercio sostenible y rastreable y que las pesquerías en cuestioón se gestionen de forma adecuada.

La experta en políticas de tiburones y rayas de Project AWARE Sonja Fordham junto con la doctora Clarke han hecho una representación visual del informe que desmonta los mitos sobre el comercio mundial de tiburones y que apunta varias vías de acción para mejorar su situación.

El director adjunto de comunicaciones mundiales de Project AWARE, Domino Albert, ha indicado que se propusieron hacer que las conclusiones del "histórico" informe de 2015 de la FAO sobre los productos de tiburón fueran "más accesibles y procesables".

Albert, ha añadido que además de cartografiar los principales países y rutas de comercio de tiburones, la infografía ofrece un primer plano de los retos a los que se enfrentan los investigadores a la hora de estudiar estos mercados mundiales y destaca las medidas necesarias para incrementar la rastreabilidad y la sostenibilidad del comercio.

La infografía expone el crecimiento significativo de los mercados de carne de tiburón y raya, así como los países y las pesquerías donde existen restricciones inadecuadas, lo cual está asociado a este comercio, que en su mayoría pasa inadvertido.

Respecto a España, la infografía considera a España es un país "importantísimo" en cuanto a la pesca de tiburones tanto por su carne como por sus aletas --marrajos, tintoreras, cat shark y Mustelus sinusmexicanus-- pero los buques españoles no están sujetos a límites de captura porque ni España ni la UE han fijado cuotas.

Esto afecta especialmente a tintoreras y marrajos porque España los captura más que cualquier otro país de la UE. Por eso, refleja que su liderazgo es crucial a la hora de adoptar límites de captura entre los Veintisiete.

"El comercio de aletas de tiburón recibe por fin la atención de los medios de comunicación, los conservacionistas y los legisladores a escala mundial, pero debemos ampliar urgentemente nuestros horizontes y tener en cuenta también otras amenazas para los tiburones y sus parientes cercanas las rayas", ha reclamado la presidenta de Shark Advocates International, Sonja Fordham.

En ese sentido, confía en que la iniciativa arroje luz en estos problemas emergentes y canalice la preocupación pública hacia la búsqueda de soluciones viables "antes de que sea demasiado tarde".

Los tiburones martillo, los tiburones oceánicos y las tintoreras se usan preferiblemente para hacer sopa de aleta de tiburón, mientras que en el caso de las mielgas, los marrajos y los cazones se prefiere la carne. La inmensa mayoría de las aletas de tiburón se destinan para su consumo en un grupo relativamente reducido de países y territorios situados en Asia oriental y sudoriental. Los principales consumidores de carne de tiburón se encuentran en Sudamérica y Europa

Los mercados de carne de tiburón son mucho más diversos y están geográficamente más dispersos que los de aletas. Los mercados europeos y norteamericanos, como por ejemplo EE.UU., Italia y Francia, muestran una preferencia por las especies de mielga. Entre los años 2000 y 2011 el volumen anual de importaciones de aletas de tiburón se ha reducido un 5%, mientras que el volumen anual de importaciones de carne de tiburón se ha incrementado en un 42 por ciento.

Los mercados de carne de tiburón se han expandido considerablemente como resultado de la combinación de un incremento de la demanda y la introducción de prohibiciones de aleteo destinadas a incentivar el aprovechamiento íntegro de las canales de los tiburones.

Los principales productores exportadores de aletas de tiburón son España, Indonesia, la provincia china de Taiwán y Japón. Hong Kong no es un productor y la totalidad de sus exportaciones básicamente se compone de aletas de tiburón importadas de países u operadores comerciales regionales que capturan tiburones, y que a continuación son re-exportadas.