La Asamblea rechaza una enmienda a la totalidad de Podemos a la ley de patrimonio

Madrid, 15 feb (EFE).- El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado hoy, con los votos a favor del PP y Ciudadanos, la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de modificación de la normativa regional de patrimonio histórico.

Podemos había presentado esta enmienda a la totalidad, sin texto alternativo, al proyecto del Gobierno regional con el objetivo de elaborar una nueva ley consensuada y participada, en lugar de que se produjeran modificaciones puntuales para arreglar el "desaguisado inconstitucional" en algunos de los artículos de la norma de 2013, según ha explicado la diputada Jazmín Beirak.

La parlamentaria ha criticado que el Gobierno regional haya elaborado este proyecto de ley "casi a escondidas", que produce "inseguridad jurídica y desprotección" como, por ejemplo, el "cambio de valor del silencio administrativo", ha señalado.

Hasta ahora, si la Comunidad no respondía a las solicitudes presentadas para proteger determinado patrimonio resultaba finalmente aceptada, pero con el cambio normativo se desestimará si no hay contestación en un plazo de tres meses, ha explicado Beirak.

El consejero de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, ha defendido el proyecto de ley de modificación de la legislación regional de patrimonio histórico, que corrige los artículos que fueron declarados por el TC inconstitucionales por regular materias exclusivas del Estado.

De los Santos ha indicado que la nueva ley incluye dos tipos patrimoniales no recogidos en la actual, el arqueológico y el paleontológico, y hace "corresponsables" a los ayuntamientos de la región para que sean los "competentes" en las actuaciones sobre determinados inmuebles, en base a sus catálogos de bienes.

Este documento lo integrarán, según el consejero, los bienes que forman parte del catalogo de la Comunidad y los que los ayuntamientos tengan identificados.

De los Santos ha emplazado a Podemos deje de ser "ese niño negativo" que no sale "de nunca, nadie, nada y no", y que "no es capaz de escuchar al otro", sino que "se opone de todo y a todos".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Esther Ruiz ha destacado la necesidad de modificar la normativa actual al exceder 8 artículos la competencia autonómica e invadir competencias estatales, y ha añadido que su grupo ha trabajado "de manera unilateral e intensamente" con el Gobierno regional para su elaboración.

Ruiz ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid no tenga actualizado el catálogo de bienes que ha conllevado "destrucciones irremediables" del patrimonio de la Comunidad, como el convento de las Damas Apostólicas o la que se puede producir en la Casa Vallet.

"Eso es no dar garantías jurídicas", ha dicho la portavoz de Cs a Podemos, que alega la nueva ley no las ofrece para proteger el patrimonio.

Para Ruiz esta normativa corrige los problemas de la actual y, por ello, han rechazado la enmienda a la totalidad de Podemos, y ha abogado por debatirla en ponencia para discutirla y generar un consenso.

La diputada socialista Carmen Martínez Ten ha reprochado al Gobierno regional que haya esperado hasta el último año de legislatura para presentar este proyecto de ley, elaborado "sin consenso".

Según Martínez Ten, esta normativa lleva un año en la comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, donde el PSOE-M presentó 31 enmiendas a este proyecto de ley, como incluir los bienes de interés inmaterial o cultural, o elaborar un reglamento de actuaciones arqueológicas.

Desde el PP la diputada Isabel González ha valorado positivamente la colaboración con los ayuntamientos en la confección de sus catálogos para que se corresponsabilicen de su patrimonio, al tiempo que ha considerado que si no lo estaban cumpliendo era porque "probablemente no sepan cómo hacerlo".

González ha esgrimido que la norma de 2013 era incluso "más restrictiva que la estatal", y ha añadido que con esta nueva ley se mejora la protección y la conservación del patrimonio de la región.