El ayuntamiento de madrid tacha de "operación política" sospechar de los colectivos sociales por el escándalo de oxfam

15/02/2018 - 14:45

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, negó este jueves que los escándalos sexuales que se están conociendo de miembros de Oxfam puedan extrapolarse a los colectivos sociales en general, y afirmó que "extender una sombra de duda sobre todo un sector es una operación política que este Ayuntamiento no va a secundar".

Murgui contestó de esa manera cuando se le preguntó, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, si, como encargado de la relación del Ayuntamiento con las entidades y colectivos sociales, le merecía alguna valoración los escándalos sexuales que se están conociendo en los últimos días de cooperantes de la ONG Oxfam.

El delegado, tras denunciar la "operación política" que según él subyace a una extrapolación de este tipo, se preguntó si el hecho de que una empresa privada o un político realicen actividades ilícitas debería llevar también, por la misma lógica, a sospechar de todas las empresas o todos los políticos.

Según denunció, "las sombras de duda no se extienden solas", sino que "son discursos políticos construidos a tal efecto" los que pretenden generar esa sospecha colectiva, pero, por lo que al Ayuntamiento respecta, "la labor de los colectivos sociales no se va a ver ensombrecida por un caso particular".

15-FEB-18

