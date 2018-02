Educación enviará al Pacto el 'MIR docente' de los decanos de Educación, que mejora las prácticas y limita el acceso

15/02/2018 - 16:39

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a trasladar a la Subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación la propuesta sobre formación, acceso y carrera docente, de la Conferencia Nacional de Decanos y Directoras de Educación y la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Los que están en el día a día de las facultases de Educación y los estudiantes son los que conocen el modelo de formación del profesorado", ha subrayado el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, en declaraciones a los medios tras presidir la reunión con los representantes de estas dos organizaciones que representan a la práctica totalidad de facultades de Educación.

El 'número dos' de Educación se ha comprometido a llevar la propuesta a los grupos parlamentarios del Congreso para que la tengan en cuenta de cara al debate sobre la formación del profesorado en el Pacto, así como a discutirla en el seno del grupo de trabajo para este acuerdo educativo de la Conferencia Sectorial de Educación. También quiere que la estudien los rectores de CRUE Universidades Españolas.

"Con los mejores profesionales de educación tendremos el mejor sistema educativo", ha afirmado Marín, que ha subrayado que con que se acuerde este eje del Pacto "ya se podría funcionar porque es primordial y se conseguiría dar un salto cualitativo en la educación de este país". A su juicio, son los decanos y los estudiantes los que tienen que proponer el acceso a estos estudios, la formación, el acceso a la profesión y la formación permanente.

Asimismo, ha señalado que con los decanos y los estudiantes, el Ministerio de Educación tendría "asegurada" la ejecución de este 'MIR educativo', que ellos no han denominado como tal sino como 'acceso a la profesión docente' o 'APD', porque genera rechazo en determinados colectivos de la comunidad educativa, y no quieren caer en los mismos errores que el sistema diseñado para los médicos en España.

Preguntado por qué no han atendido a las reclamaciones de estos colectivos antes de pedir el Libro Blanco de la Función docente a José Antonio Marina, el secretario de Estado ha admitido que en el ministerio no conocía este estudio. "Todos los días aprendemos. Es un trabajo que desconocíamos y lo tengo que decir", ha apostillado.

Según ha explicado el presidente de la Conferencia de Decanos de Educación, Juan Carlos San Pedro, en la actualidad no hay un modelo de carrera profesional, sino un sistema "fragmentado e inconexo" de la formación inicial (grado universitario), el acceso a la profesión (oposiciones) y la formación continua.

DEMASIADOS ALUMNOS DE MAGISTERIO: 150.000 EN TODA ESPAÑA

"El modelo actual no es el adecuado. No hablamos de un examen la última quincena de julio con tribunales salteados, sino de un proceso continuo", ha aseverado el también decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo, que ha subrayado la necesidad de modificar el acceso a las facultades, pues "en estos momentos hay 150.000 alumnos en toda España y esto no permite trabajar con cuidado ni con experimentalidad".

Asimismo, ha señalado que el 'practicum' no tiene suficiente recorrido académico y, por ello, plantean ampliar la formaciónde los aspirantes a profesores en 'centros educativos de referencia', como los hospitales universitarios donde acuden los futuros médicos. "Este periodo que pasan preparando una oposición podría desarrollarse en un centro educativo", ha planteado.

La secretaria de esta organización y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, Carmen Fernández Morante, ha subrayado que "sería conveniente" poner en marcha un proyecto piloto en un par de años para "depurar el modelo docente" antes de su puesta en marcha definitiva, que, según anunció el ministro Íñigo Méndez de Vigo podría ser en 2020.

EL SISTEMA QUE PLANTEAN DECANOS Y ESTUDIANTES

El documento presentado al ministerio, sobre el que decanos y estudiantes llevan trabajando desde hace años, propone para el acceso a los estudios de grado de Magisterio y Máster de Secundaria exigir no sólo el expediente del aspirante, sino también una prueba específica.

Para la formación inicial, piden aumentar el coeficiente de experimentalidad o garantizar el carácter formativo del 'practicum' con un trato equivalente a las prácticas clínicas de los títulos de la rama de Ciencias de la Salud.

En cuanto al acceso a la profesión, señalan que habría que constituir un mecanismo para esta selección y acceso al puesto de los profesionales de la educación en Infantil, Primaria y Secundaria vinculada a la práctica en contextos reales de una duración de dos años; que la contratación del profesorado en prácticas se haga en términos equivalentes a los MIR de Medicina.

Para ello, plantean la creación de una red de centros de referencia, "singulares y comprometidos con la formación del profesorado"; de un programa formativo y de seguimiento individualizado bajo la filosofía del modelo formativo 'dual'; la creación de 'tutores profesionales acreditados' y de 'tutores académicos acreditados' en las universidades; y una evaluación continua que conduzca a una acreditación requerida tanto en centros públicos como privados.

En cuanto al acceso de la oferta pública de empleo, los decanos y estudiantes de Educación señalan que esta debería estar "lo suficiente bien dimensionada y armonizada con las plazas 'MIR' como para no requerir un concurso de oposición"