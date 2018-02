La plataforma de infancia insiste en una ley para abordar casos de violencia en españa

15/02/2018 - 16:46

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La Plataforma de Infancia, entidad que aglutina a unas 60 organizaciones que defienden los derechos de los menores en España, insiste en que es "una necesidad absoluta" que el Parlamento español apruebe la Ley contra la violencia hacia la infancia y que sea "parecida a la Ley de violencia de género".

Así lo dijo el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, en una entrevista este jueves en Servimedia, al ser preguntado por la matanza que ha tenido lugar en un centro educativo en Florida (Estados Unidos) por parte de un exalumno que provocó la muerte de casi una veintena de menores. "Por suerte no estamos hablando de la misma realidad en España", dijo, achacándola al "fácil acceso a las armas" que hay en Estados Unidos.

"En España sí vemos otro tipo de violencias que sí que nos preocupan, aunque no son comparables con los casos americanos", puntualizó, al tiempo que mandó "un mensaje de calma".

En su opinión, en España "no es que exista cada vez más violencia" entre menores, "sino que cada vez se visualiza y se detecta mucho más". "Sí que nos preocupa cómo actuamos ante esta violencia y sí que vemos casos cada vez más graves, como los que hemos escuchado recientemente", agregó.

COMO LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por ello, recordó que las organizaciones que trabajan con la infancia y el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas han reiterado a España la necesidad de una ley "parecida" a la Ley de violencia de género que hay en España; "que permita abordar todos los tipos de violencia que sufren los niños, tanto la escolar, como la cibernética, la institucional o la sanitaria y, sobre todo, que vaya acompañada de una estrategia que no solamente aborde qué pasa con esta violencia, sino cómo podemos prevenir que ocurra".

En este sentido, especificó Ibarra a Servimedia, "hay mucho trabajo que mejorar" en aspectos como la formación y "orientación adecuada" a los profesores, policías, jueces y otros profesionales, así como de los propios padres, en las herramientas para que los niños denuncien, "que se tenga en cuenta su opinión en todo momento" y que "no sean doblemente víctimas en el proceso judicial", como ha pasado en casos de acoso sexual, en los que han tenido que estar contando "constantemente" qué les ha ocurrido.

Por eso, desde la "preocupación", la plataforma urge a impulsar la ley aprovechando el "consenso desde hace muchos años" existente en el Parlamento, y que se desarrolle una "estrategia integral para evitar que estos casos se den en nuestro país".

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

"El consenso está claro, ahora falta la voluntad de que se pueda tramitar. El Gobierno se ha comprometido en reiteradas ocasiones en que estará este año; creemos que durante este año se iniciará el trámite parlamentario, y tiene que ser así. No es algo que pueda ir demorándose. Llevamos ya más de ocho años esperando esta ley y es una necesidad absoluta", sentenció, pidiendo un presupuesto acorde a la medida.

"Si el legislador tiene en cuenta el impacto de este tipo de medidas no puede ponerlo en duda. No estamos hablando de un tema opcional, que podamos descartar, estamos hablando de las necesidades de los más vulnerables, de los niños y las niñas, y de cuestiones que afectan no sólo a su día a día sino a su futuro. Un niño afectado por violencia que no abordamos adecuadamente va a tener consecuencias ahora pero también en su futuro", concluyó.

15-FEB-18

