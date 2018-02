Discapacidad. down españa denuncia que la discriminación a personas con discapacidad no es en casos aislados

16/02/2018 - 14:50

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Down España indicó este viernes que los casos de discriminación a personas con discapacidad son más habituales en España de lo que parece y denunció que es "lamentable" la expulsión de una mujer con síndrome de Down de una charla en Motilla del Palancar (Cuenca) el pasado martes.

Los organizadores del evento alegaron, según Down España, que esa persona podía "interrumpir y molestar". Por ello, el gerente de Down España, Agustín Matía, tachó este suceso de "lamentable" y manifestó que "es increíble que, a día de hoy, nos encontremos con casos como éste en los que se discrimine a personas con síndrome de Down".

Sin embargo, Matía lamentó que "por desgracia no se trata de un hecho aislado, ya que hace unos meses denunciábamos públicamente, junto a Down Lleida, otro caso de discriminación cuando se le vetó en un pub a un grupo de jóvenes con síndrome de Down".

"Estos hechos constituyen un caso claro de discriminación hacia las personas con síndrome de Down, algo contrario a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad", añadió. El texto, ratificado por España en 2008, prohíbe "toda discriminación por motivos de discapacidad y garantiza a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo".

RESPUESTA PÚBLICA

Down España asegura que se ha puesto en contacto con la empresa Medisalud, organizadora de la charla, para conocer su versión y reclamarle una respuesta pública. "Aunque aseguraron que están haciendo una investigación interna para conocer lo sucedido, al momento de edición de esta nota de prensa la federación no ha recibido una respuesta oficial", lamentó Down España a mediodía de este viernes.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha denunciado los hechos ante la Fiscalía. Por su parte, la familia está estudiando la posibilidad de realizar una denuncia por discriminación por motivo de discapacidad.

