Un adolescente transexual de 16 años se suicida en Vizcaya

"Se dio por vencido ante tanta pelea y tanta traba"

Estaba a la espera de recibir un tratamiento hormonal

Las "demoras" y otras dificultades les "dejan al límite"

Ondarroa. Imagen: Google Maps

La Asociación de Familias de Menores Transexuales-Chrysallis ha informado hoy del suicidio de un adolescente transexual de 16 años en la vivienda familiar de Ondarroa (Vizcaya) y ha denunciado que "se dio por vencido ante tanta pelea y tanta traba".

El menor, que el próximo curso hubiera iniciado el bachillerato artístico en la localidad de Durango, estaba a la espera de un tratamiento hormonal con testosterona en el Hospital de Cruces, según ha indicado dicha asociación, a la que pertenece la familia.

Chrysallis ha destacado que las "demoras" en los tratamientos se suman a otras dificultades que "dejan al límite" a estos jóvenes y, al final, "vence la desesperanza". En recuerdo de este adolescente, la asociación ha convocado una concentración mañana a las cinco de la tarde en Ondarroa.

El Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha expresado su solidaridad a la familia y amigos de Ekai y ha invitado a la ciudadanía a "construir un municipio libre de transfobia". En una nota difundida a través de la página web municipal, el Consistorio se ha sumado a la concentración convocada para mañana en recuerdo de este adolescente.

La organización en defensa de los derechos de la infancia Save the Children ha reclamado para estos menores "una protección especial por parte de la Administración" porque son "especialmente vulnerables". En un comunicado, la organización manifiesta su apoyo a la familia y remarca la "necesidad de garantizar la identidad sexual y la no discriminación" de este colectivo. "Se debe garantizar también la igualdad de trato, la no discriminación y su bienestar mental, ya que, de lo contrario, el aislamiento, la incomprensión, el dolor que sufren pueden llevarles a decisiones tan dolorosas" como la tomada por el joven ondarrés.