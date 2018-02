Discapacidad. el hospital 12 de octubre asegura que todas las habitaciones del área infantil "disponen de ducha o bañera"

17/02/2018 - 12:11

El Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) confirmó este sábado que "las habitaciones del Hospital Infantil disponen de ducha o bañera", contestando así la denuncia de Olga Llorente del Valle, madre de Yago un paciente de 13 años con espina bífida, quien denunció que el cuarto de baño de la habitación de su hijo no reúne las necesarias condiciones de accesibilidad para ducharle.

En un comunicado, el Hospital 12 de Octubre señala que "en la planta de cirugía, donde ingresan pacientes adolescentes, además de las habitaciones con ducha, existe un baño con ducha grande frente al control de enfermería, habilitado para pacientes con movilidad reducida, al que se puede acceder con silla de ruedas".

Asimismo, destaca que "en los casos en los que la situación clínica del paciente lo requiera y no sea posible el baño o la ducha, el personal de enfermería valora las necesidades y realiza el aseo en la propia cama del paciente".

Por último, asegura que "en el Hospital 12 de Octubre no se realizan los aseos de los pacientes en ningún caso en cuartos de la limpieza".

Olga Llorente del Valle, madre del menor y fisioterapeuta infantil, explicó ayer, viernes, a Servimedia que "las duchas del hospital no están adaptadas para casos como el de mi hijo, quien no se sujeta solo y tenemos que lavarle".

"En los platos de ducha no hay ni siquiera sillas para intentar sentarle, por lo que en una ocasión tuvimos que ducharle en un cuarto de limpieza donde hay un plato de ducha muy largo y con una silla de PVC pudimos lavarle con el consiguiente riesgo de caída", agregó.

La madre de Yago también manifestó que "del personal del hospital no tengo ninguna queja porque nos dan todo lo que pueden y yo sé que estoy en un hospital y no en un hotel. No pido una habitación con vistas. Solo pido un lugar que esté adaptado a las necesidades de mi hijo y que esto sirva para otros niños con las mismas dificultades".

