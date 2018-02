La fundadora de Maison Shalom pide a Europa que deje de pagar guerras en África

Barcelona, 20 feb (EFE).- La presidenta de la ONG Maison Shalom, Marguerite 'Maggy' Barankitse, maestra burundesa exiliada en Ruanda que salvó a miles de niños de las masacres entre tutsis y hutus en Burundi, ha apelado hoy a Europa y a las Naciones Unidas para que "dejen de contribuir con dinero a los conflictos en África".

Barankitse ha pronunciado hoy una conferencia en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), donde ha criticado que los gobiernos europeos y la ONU paguen cinco millones de euros mensuales al gobierno de Burundi para enviar soldados a Somalia.

"Los ciudadanos de Somalia no dirán que es protección, dirán que es corrupción", ha afirmado Barankitse, que ha denunciado que "los soldados que envía Burundi son personas que han cometido crímenes en el país".

Sobre el conflicto étnico entre hutus y tutsis que ha asolado el país desde hace décadas, Barankitse ha explicado que "el problema actual no es étnico, ahora ya no es un conflicto entre hutus y tutsis, porque algunos están conviviendo juntos en los mismos campos de refugiados sin conflicto, ahora es un problema de un mal gobierno".

Para la activista burundesa, la solución para su país pasa "por la educación, porque si la gente es analfabeta, son mucho más fáciles de manipular".

Barankitse fundó la ONG Maison Shalom para proporcionar asistencia sanitaria, educación y cultura, y ha ayudado a más de 20.000 niños, independientemente de su procedencia étnica.

"Con mis niños hemos creado un nuevo grupo étnico, que los integra a todos, tutsi, hutus, congoleños, ruandeses...", ha dicho Barankitse, que ha aclarado que el principal objetivo de Maison Shalom es "crear una nueva generación que sea capaz de romper el círculo de violencia que golpea su país y África".

Sobre como empezó con el proyecto de Maison Shalom, la fundadora ha explicado que comenzó cuando adoptó a siete niños hutus y cuatro tutsis y todo el mundo le preguntó si se había vuelto loca, porque "en África las mujeres solo pueden o convertirse en monjas o ser madres", y ella había adoptado niños sin estar casada.

"En octubre de 1993, en una revancha de los tutsis mataron a 16 personas de mi familia, y luego a 72 personas delante de mi, que estaban escondidas en la casa del obispo. Yo pensaba que no se atreverían a tocarla por ser suelo divino, pero la prendieron en llamas y los mataron a todos", ha recordado con la voz rota por la emoción.

"Ese día -ha añadido- me di cuenta que debía seguir lo que me había dicho mi madre, que tenía que ser una llama en la oscuridad, y por eso me decidí a crear Maison Shalom".

En 2015, Barankitse se vio obligada a exiliarse de Burundi y decidió ayudar a los más de 90.000 refugiados burundeses que huyeron a Ruanda, por lo que, en 2016, abrió el Centro Comunitario Oasis de Paz, para ofrecer apoyo psicosocial a las víctimas de torturas y violaciones.

"No tratéis nunca a un refugiado con lástima o pena, los refugiados son personas normales, en situaciones que les puede pasar a cualquiera, a las que podéis ofrecer vuestra ayuda y vuestra compasión", ha aconsejado Barankitse.

La activista ha destacado la importancia del papel de la mujer en los conflictos de su continente: "África cambiará si las mujeres se levantan y gritan 'basta', basta de que se lleven a sus hijos y los transformen en soldados. Mientras haya una mujer, hay una luz, una esperanza para cambiar".

Barankitse ha sentenciado: "yo jamás me callaré, por dignidad".

Por su labor, la fundadora y activista ha recibido numerosos premios, entre los que se cuentan el premio UNESCO, el Niños del Mundo, el premio Aurora y el premio Opus.