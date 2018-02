Discapacidad. down españa critica en el congreso la "deriva eugenésica" que está reduciendo el nacimiento de personas con este síndrome

20/02/2018 - 14:30

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, advirtió este martes en el Congreso de los Diputados que España se enfrenta a una "inevitable deriva eugenésica" que está provocando una "gran reducción en el nacimiento de personas con síndrome de Down", puesto que "aproximadamente el 100% de las mujeres" que son informadas de una trisomía del cromosoma 21 "no traen al hijo".

Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, donde dio cuenta de las barreras y dificultades a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down, como por ejemplo la educación segregada o el no reconocimiento del derecho al voto a las personas incapacitadas judicialmente, que incumplen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, indicó que se "está permitiendo la selección prenatal de género, de varios síndromes genéticos, de los futuros casos de acondroplasia o fibrosis quística", lo cual, "va a imponer cambios muy relevantes en la realidad de la discapacidad para la próxima década, según el conocimiento genético siga ampliándose y profundizándose".

En este sentido, afirmó que "es realmente llamativa esta ignorancia" y añadió que "debiera ser un ejercicio de responsabilidad política analizar las consecuencias que va a generar esta tecnología y promover un debate profundo sobre ello".

Este guante fue recogido por el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en esta comisión, Diego Clemente, quien coincidió con el ponente en que se trata de una cuestión que "requiere un debate profundo", puesto que "ahora mismo sería incapaz de tener una opinión formada" y por ello aventuró que es necesaria la creación de "una subcomisión" a la que acudiesen diferentes expertos a aportar sus argumentos.

Por su parte, el diputado de Unión del Pueblo Navarro Íñigo Alli agradeció la "valentía" del presidente de Down España por "decir cosas que no se suelen decir" y defendió que "si las políticas integrales nos llevan a la desaparición de una población habremos fracasado como sociedad".

DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Paniagua se mostró "totalmente de acuerdo con la posición de Alli", mientras que la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Ángela Rodríguez coincidió en que es un "debate complejísimo", aunque destacó que "es tan importante el derecho a la vida de las personas con síndrome de Down como el derecho a decidir de las mujeres".

Por último, el presidente de Down España afirmó también que comparte ese "respeto máximo a la decisión de las mujeres", aunque añadió que "esa decisión tiene que ser informada y hoy en día está siendo parcialmente informada". "Un sociedad sin personas con síndrome de Down sería menos rica", concluyó.

(SERVIMEDIA)

20-FEB-18

CJC/gja