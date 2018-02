El cupón de la once iza la bandera de andalucía

20/02/2018 - 15:04

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La ONCE se suma a la celebración del Día de Andalucía dedicando el sorteo del próximo 28 de febrero al centenario de la bandera y el escudo de Andalucía que tuvieron su origen en la Asamblea de Ronda.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, presentaron este martes la imagen del cupón al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, en un acto en el que han participado la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, junto a otros representantes de esta entidad y todo el equipo de dirección de la ONCE en las ocho provincias andaluzas y el Consejo Territorial de la Organización en pleno, junto a los miembros de la Mesa de la Cámara y portavoces de los Grupos Parlamentarios.

Para Cristóbal Martínez, el éxito del proceso autonómico andaluz ha sido vincular su desarrollo al progreso social y económico de los andaluces y cada 28 de febrero debe ser una invitación a la autoestima de los andaluces para reivindicar con orgullo la conquista de la autonomía.

"En la ONCE nos identificamos plenamente con la bandera andaluza. Es la bandera de la ONCE –subrayó-. Y desde ese respeto llevamos a todos los rincones de España la memoria de lo que significó la primera Asamblea de Ronda como semilla de una Andalucía con entidad propia y de primer nivel", sostuvo.

En este sentido, pidió a los Grupos Parlamentarios y a la sociedad en su conjunto "más ambición, más ilusión y más liderazgo para sumar entre todos más Andalucía", una meta que, a su juicio, requiere altura de miras y cesiones partidistas para anteponer el interés general de los andaluces.

"Ambición, ilusión y liderazgo para hacer del empleo la verdadera palanca de inclusión social –añadió-, para hacer de la educación el verdadero motor de la igualdad y para creer de verdad en la capacidad y talento de los andaluces más allá de sus limitaciones".

IGUALDAD Y SOLIDARIDAD

El presidente del Parlamento defendió que los símbolos de Andalucía, la bandera, el escudo y el himno, se sustentan en los valores de la igualdad y la solidaridad que son los que marcaron el 28-F, y reivindicó que Andalucía "debe jugar un papel de equilibrio en la nueva configuración del Estado de las Autonomías sobre la base del principio de igualdad de todos los territorios de España, vivan donde vivan, de una España sin privilegios ni discriminaciones", sostuvo Juan Pablo Durán.

A su juicio, la Carta Magna está abierta a una actualización acorde con la demanda de la ciudadanía y los ciudadanos y debe basarse sobre dos premisas, un altísimo nivel de consenso y que sea una reforma que vaya bien a toda España, a todos los territorios, no que solo convenga a uno, y dentro de un proyecto común". El presidente de la Cámara autonómica felicitó a la ONCE por su 80 cumpleaños, que celebra este año, y le agradeció su labor social. "Sois una pieza importante en la sociedad y habéis llegado a cuotas de integración impensables hasta no hace mucho tiempo trabajando día a día por los andaluces y por Andalucía", dijo. Tras la presentación, la cantante Coraluna interpretó el himno de Andalucía acompañada a la guitarra por Rafa Fajardo.

