Los hepatólogos advierten de que en 2022 habrá 160.000 pacientes con hepatitis c sin diagnosticar

21/02/2018 - 13:20

MADRID, 21

Los hepatólogos advirtieron hoy de que en caso de no iniciarse ya el cribado en población general a partir de los 20 años de edad, en 2022 se llegará a los 160.000 pacientes con hepatitis C sin diagnosticar en España por no saber que están infectados, según las conclusiones de varios estudios presentados este miércoles en el 43º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEHH), que se celebra estos días en Madrid.

Varios estudios presentados en el citado congreso han demostrado que "el cribado en población general de entre 20 y 79 años de edad es más coste-efectivo que el de la misma población con factores de riesgo".

De hecho, la presidenta de la AEHH, la doctora María Buti, explicó en rueda de prensa que la tasa de diagnóstico de la hepatitis C en España es aún baja y el número de adultos que desconocen su infección se estima en cerca de 70.000, los cuales pueden transmitir la infección a través de prácticas de riesgo. Además, un porcentaje variable puede desarrollar fibrosis hepática avanzada, cirrosis y finalmente cáncer de hígado.

"La identificación de estas personas y su tratamiento es una buena inversión en salud, tal y como se demuestra en diversos estudios que serán presentados en este congreso", añadió.

Otro estudio advierte además del riesgo de no iniciar ya estas políticas de cribado. El secretario de la AEEH, el doctor Juan Turnés, subrayó que "en el año 2022 se podría llegar a un fenómeno de 'agotamiento diagnóstico' de la infección por el virus C de la hepatitis y cerca de 160.000 pacientes infectados permanecerían sin diagnóstico y, por lo tanto, sin acceso a un tratamiento curativo".

Ante esta situación, tanto la AEEH como la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (Aehve) han puesto en marcha la campaña #hígadosano para visibilizar las enfermedades hepáticas y concienciar a la población de que un simple análisis una vez en la vida puede prevenir la aparición de estas patologías. Según los expertos, uno de cada cinco españoles está en riesgo de padecer una de estas enfermedades.

En cuanto al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, el coordinador de la Aehve, el doctor Javier García-Samaniego, afirmó que "es una buena noticia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no vaya a retrasar más su estrategia para hacer aflorar la infección oculta hasta completar el tratamiento de todos los casos diagnosticados".

21-FEB-18

