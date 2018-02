Un centro comercial de Barcelona, el primero en implantar un sistema para ciegos

Barcelona, 21 feb (EFE).- El centro comercial Las Arenas de Barcelona, construido sobre la antigua plaza de toros homónima, será el primer de España en implantar un novedoso sistema basado en la tecnología Bluetooth y en audioguías que permitirá a las personas ciegas recorrer el recinto de manera autónoma.

El Mobile World Capital, Wayfindr y ILUNION Tecnología y Accesibilidad han presentado hoy este nuevo sistema de audioguías, que se instalará en marzo y orientará a las personas con discapacidad visual por las diferentes tiendas del centro comercial.

El director de d-LAB del Mobile World Capital Barcelona, Jordi Arrufí, ha explicado que el programa "utiliza una tecnología de 'beacons' -dispositivos basados en tecnología Bluetooth- que están instalados en tiendas y en otros puntos estratégicos del centro comercial que permiten localizar a la persona que lo está utilizando y orientarle durante su recorrido".

Además, cada usuario contará con una aplicación en su teléfono móvil, desde donde recibirá las indicaciones para moverse por los espacios.

Después de tres años trabajando en el proyecto, que se encuentra "en su última fase de implementación y desarrollo", se hizo una prueba piloto, que obtuvo un "gran éxito", han explicado los impulsores de la iniciativa.

Cuarenta personas ciegas de la Fundación ONCE probaron el sistema y funcionó con éxito, ha explicado el jefe del Departamento de Tecnología Accesible y I+D de la fundación ONCE, David Zanollety.

El director de gerencias de Merlin Properties, Óscar Mata, ha detallado que "queremos que el público viva una experiencia durante su visita, pero en ocasiones se nos olvida que hay muchos tipos de público".

"Este sistema hace posible que las personas con discapacidad visual también puedan acceder a nuestros centros comerciales", ha subrayado.

El delegado territorial de ONCE en Cataluña, Xavier Grau, ha recordado que "muestra misión principal es que las personas con discapacidad visual puedan realizar una actividad como cualquier otra persona".

Una de las personas invidentes que ha participado en el desarrollo del sistema, Ana Andreu, ha opinado que "la idea es muy buena porque para nosotros entrar en un centro comercial es algo muy desconocido y necesitamos encontrar las tiendas o restaurantes".

"Es una herramienta muy importante para las personas ciegas, de verdad", ha dicho Andreu, que ha destacado que el diseño de este centro comercial, en forma circular, como coso taurino que fue antaño, "es más desorientador para nosotros y con esta aplicación nos es más fácil desplazarnos".

Ana Andreu ha explicado a los periodistas que la aplicación permite escoger dos opciones de recorrido, "el modo paseo y el modo guiado" y ha comentado que este último consiste en que la persona indica el lugar al que quiere llegar y empieza a oír las indicaciones que le transmite una voz como si de un GPS se tratara.

"Me dice cuanto me queda para llegar, los movimientos que tengo que hacer y me avisa cuando he llegado", ha apuntado.

Para Vanesa González, otra invidente que ha probado la nueva tecnología, esta iniciativa supone una "gran solución" ya que "antes tenía que preguntar mucho para llegar a una tienda y esta aplicación hará posible que pueda hacerlo de forma autónoma".