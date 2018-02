La fape asegura que "la clave del futuro para el periodismo es la ética"

21/02/2018 - 18:11

Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España (Fape), aseguró este miércoles que "las bases del periodismo son las mismas, pero no las formas de ejercerlo. Vivimos tiempos de cambio para los que no valen actitudes mediocres: la clave del futuro para el periodismo es la ética"

Lo hizo en un acto en el que se conmemoraba el XXV aniversario del Código Deontológico de esta federación al que también asistió el filósofo Fernando Savater, quien reafirmó las palabras de González. "Estoy seguro de que el periodismo como ética y estética de la verdad no desaparecerá. De nosotros y de los ciudadanos libres que no quieren un mundo a oscuras depende que no suceda", aseveró.

La presidenta de la Fape recordó que el Código Deontológico, modificado el pasado año para adaptarlo a los tiempos del periodismo digital, "es el que asumen 49 asociaciones federadas, 19 vinculadas y siete colegio profesionales (un total de casi 20.000 periodistas) y que, para velar por su cumplimiento, existe la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, órgano de autorregulación al servicio de la sociedad, que no sanciona ni cierra medios".

