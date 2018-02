Millones de cupones de la once impulsan la igualdad salarial y el día internacional de la mujer

22/02/2018 - 13:06

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Un total de once millones de cupones de la ONCE apoyarán por toda España las reivindicaciones de igualdad con motivo, este jueves, del Día de la Igualdad Salarial, y el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Los dos cupones han sido presentados este jueves por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz , durante la inauguración de la jornada '22 de febrero-Día de la igualdad salarial entre mujeres y hombres', celebrada en Madrid.

Durante su intervención, Sanz ha señalado que la ONCE dedica dos de sus cupones a estas dos fechas porque "nuestros productos de juego nos permiten llegar a la sociedad, compartiendo valores como la igualdad, con la que nos identificamos en el Grupo Social ONCE". La vicepresidenta de la ONCE ha añadido que "queremos provocar que el hombre o la mujer que compren este cupón se pregunten por qué en el siglo XXI es necesario seguir hablando de que no hay igualdad salarial. Y que nuestros vendedores y vendedoras les puedan explicar que, aunque en la ONCE sí tenemos igual retribución, esto no pasa en todas partes".

Sanz ha denunciado, además, que "las mujeres con discapacidad no tienen igualdad de acceso al mercado laboral ni igualdad en sus retribuciones, al tener menos oportunidades de ocupar cargos de responsabilidad". "Me gustaría, que a las mujeres con discapacidad se nos identifique como a los y las demás, por el talento de cada persona, su formación y capacidades", ha finalizado.

IGUALDAD EFECTIVA

Por su parte, Garcés, tras agradecer a la ONCE su colaboración, ha destacado el valor de la igualdad, y ha afirmado que en materia de igualdad "hay que tener un discurso equilibrado, sin ruido, con el objetivo de llegar a la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ya que no basta con una igualdad nominal". El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha felicitado a la ONCE porque, "más de 20.000 trabajadores y trabajadoras venden estos cupones en toda España, en una gran transformación social".

En esta jornada se han desarrollado mesas redondas en las que se ha analizado la brecha salarial desde diferentes aspectos, en las que han participado, entre otras personas, Susana Moreno, jefa del Departamento de Diversidad y Políticas Sociales de ILUNION y Fundación ONCE.

IGUALDAD Y DISCAPACIDAD

La ONCE creó el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Consejo General, basado en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. Estas acciones impregnan transversalmente todas las actuaciones del Grupo Social ONCE en sus tres áreas ONCE, Fundación ONCE e ILUNION.

Igualmente, desde las áreas del Grupo Social ONCE se trabaja en acciones específicas como los videos de sensibilización que ha lanzado de mano de la activista Mabel Lozano y un programa Inserta de inserción laboral de mujeres con discapacidad víctimas de maltrato, con más de 500 atendidas. A finales de 2017 trabajaban en el Grupo Social ONCE unas 70.000 personas, de las cuales en torno a un 44% (algo más de 30.000) son mujeres.

22-FEB-18

