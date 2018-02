El Congreso rechaza el texto alternativo del PP a la Ley LGTBI de Unidos Podemos, que continúa su tramitación

22/02/2018 - 13:33

Los 'populares', sorprendidos por el voto en contra de PSOE y Cs que, según señalan, critican la norma morada en privado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves el texto alternativo presentado por el PP a la Ley contra la discriminación del colectivo LGTBI de Unidos Podemos, que ahora continuará su tramitación en la Cámara Baja. La oposición, con excepción de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que ha apoyado a los 'populares', ha votado en contra del texto, que ha calificado de "vacío" y han acusado al PP de "cobarde" y de "LGTBIfóbico".

Durante la sesión, PP y Unidos Podemos se han enzarzado en un agrio debate sobre la enmienda a la totalidad de los de Mariano Rajoy que, según los morados "es una traición" a la Federación Estatal LGTBI, porque "no recoge ninguna de las demandas que ellos han solicitado". "Es una sarta de artículos vacíos, una caricatura de una ley, una puñalada trapera a la justicia social", ha declarado la portavoz de Igualdad de los morados, la diputada de En Comú, Mar García-Puig.

"A ustedes, que son tan de banderas, ¿no les da vergüenza ponerse detrás de una, para luego traicionar su significado?", ha preguntado la diputada a la bancada 'popular', en referencia a la participación de varios diputados del PP en el último desfile del Día del Orgullo de Madrid.

Para la defensora de la propuesta, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, su texto recoge "derechos" y "fomenta la colaboración de la sociedad civil y la Administración Pública" para evitar la discriminación del colectivo LGTBI. A su juicio, se trata de un "avance" dentro del marco legislativo español que no recurre "al intervencionismo absoluto" como, a su juicio, sí hace el de Unidos Podemos.

En este sentido, también se ha pronunciado el vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial de los 'populares', Javier Maroto, quien ha señalado que los morados han incluido en su ley "barbaridades" como la posibilidad de "cerrar medios de comunicación" si en ellos se dice algo "que no gusta al colectivo", o que se puede quitar la custodia a un padre que no permita a un menor iniciar un proceso de cambio de género.

EL PP, SORPRENDIDO POR EL VOTO DE PSOE Y CS

"Son cuestiones que no se están debatiendo directamente, pero que son importantes", ha declarado ante los medios, para después defender que el PP no está en contra de las personas LGTBI al no querer la ley de Unidos Podemos. De hecho, ha destacado que este texto defendido en el Congreso es la primera ley que el partido presenta sobre esta materia en su historia.

Maroto ha confesado también que le ha sorprendido el voto en contra a su texto de PSOE y Ciudadanos, ya que, según ha indicado, ambas formaciones lo critican en privado. Sin embargo, ambas formaciones han sido bastante duras con la propuesta 'popular' durante el debate.

En el caso del PSOE, la portavoz de Igualdad, Dolores Galovart, ha señalado que la ley no tiene medidas "concretas" y acusa al PP de presentar un texto que "reitera principios antidiscriminatorios que nada añaden a la Constitución". Además, les ha reprochado que sólo dediquen "dos líneas y media" en toda la norma a las personas transexuales.

RECUERDO A EKAI

Por su parte, su homóloga de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha indicado que los 'populares' se quedan "cortos" en la búsqueda por la igualdad que se necesita en España en esta materia. "No se protegen derechos de forma efectiva", ha criticado, para señalar que uno de los principales pilares de la propuesta morada, que es la despatologización de los transexuales", no se toca o se para por ella "de puntillas".

Prácticamente todos los grupos han recordado durante su intervención a Ekai, el menor de 16 años que se suicidó hace unas semanas cuando esperaba un tratamiento hormonal que frenara su desarrollo en la adolescencia, y especialmente en portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, ya que el joven era vasco.

El diputado del PNV también se ha mostrado crítico con el PP y con una ley que, a su juicio, sigue mostrando los "prejuicios" de la formación, aunque le ha felicitado porque, según ha apuntado, "hace años habría hecho budú" con este tema. También ERC ha recordado el pasado "LGTBIfóbico" de la formación que preside Mariano Rajoy, y sus recursos al matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Son cobardes", ha declarado la portavoz de Igualdad del partido republicano, Teresa Jordà, un término que también ha usado su homóloga de Compromís, Marta Sorlí. A su juicio, los 'populares' deberían aceptar los derechos humanos o "volver al sótano más oscuro que encuentren, envolverse con banderas y cantar himnos hasta el próximo Día del Orgullo".

El PP sólo ha contado con el apoyo de UPN en esta iniciativa. Su portavoz, Carlos Salvador, cree que los 'populares' "corrigen" con su propuesta "los excesos" que presenta la de Unidos Podemos y es más "respetuosa con los principios y derechos constitucionales". Para Salvador, los morados tienen una "visión parcial de la libertad y la tolerancia". Como ejemplo, ha señalado que, para ellos, los católicos deben tolerar "todo tipo de burlas y tomárselo con deportividad", mientras "otros colectivos, privilegiados, deben tener un estatus de protección especial, diferente frente a las mismas ofensas".