Día mujer. mujeres rurales denuncian que viven "una huelga a la japonesa constante"

22/02/2018 - 14:29

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) expresó hoy indignación por la sugerencia de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de hacer una huelga "a la japonesa" el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Le piden que "recapacite y se entere de que las mujeres a las que debería representar, la mujeres rurales, hacemos una huelga a la japonesa cada día".

En un comunicado, la organización considera "una falta de respeto" hacia todas las mujeres que la ministra invite a que "demostremos nuestra capacidad" cuando, según la organización, "las mujeres hemos demostrado sobradamente nuestra valía, lo que estamos luchando es contra las barreras para desarrollarla".

Desde Fademur se muestran "muy preocupadas porque la integrante del Gobierno con la que el mundo rural debería tener más cercanía, no entiende nuestra realidad". La organización de mujeres rurales subraya que "todos" los estudios y expertos afirman que "el medio rural está asentado sobre la fuerza de trabajo femenina, a pesar de que ello no se corresponde con los datos oficiales ya que la tasa de desempleo femenino en el medio rural es del 42'8%, más de siete puntos más que la media nacional". Esto no pasa, según ha explicado Fademur, porque las mujeres no trabajen, "sino porque su trabajo está invisibilizado". La organización ha apuntado que incluso hay un informe del Ministerio de Sanidad que urge un plan estratégico propio para las mujeres rurales. "Pero siguen redactándolo", concluye.

La situación de las mujeres rurales actual necesita "no demostrar nuestras habilidades sino nuestra fuerza", urge la organización. Por eso, Fademur ha hecho un llamamiento a todas las mujeres del medio rural para que apoyen la huelga de trabajo, consumo y cuidados del próximo día 8 de marzo y que participen en las manifestaciones que se celebrarán en todo el país.

