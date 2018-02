Ciudadanos respeta la huelga del 8 de marzo pero no la secundará y pide "menos ruido" y "más trabajo por las mujeres"

22/02/2018 - 17:01

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha adelantado que no secundarán la huelga feminista del próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque la respetan y ha pedido hacer "menos ruido" y "más trabajo por las mujeres".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Me parece respetable que alguien quiera convocar una huelga pero nosotros tuvimos este debate en la ejecutiva del partido y las propias mujeres eran las más escépticas, decían que lo que hace falta son medidas concretas para que puedan superar los techos de cristal y romper las barreras. Por tanto, nosotros no suscribimos, no vamos a hacer esa huelga", ha subrayado este jueves 22 de febrero en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Según ha precisado, en la formación naranja defienden la igualdad entre hombres y muejeres y ha precisado que imagina que no hay brecha salarial en su partido porque cuando contratan a alguien no juzgan por si es mujer u hombre sino por su "talento".

Para Rivera, hay que poner en marcha políticas relacionadas con equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad, o vigilar que en las empresas no exista discriminación. En concreto, ha señalado que la brecha salarial sobre todo se produce a la edad a la que las mujeres son madres, por lo que considera que hay que atajar el problema en este punto, facilitando que después puedan reincorporarse al mercado de trabajo.

Así, considera que la brecha salarial no se elimina tanto "diciendo portavoces o portavozas" ni "haciendo manifiestos que mezclan ideología con libertad o igualdad" sino con "políticas reales" para retirar los "obstáculos" del camino de las carreras profesionales de las mujeres.