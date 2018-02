El Congreso, sin el PP, vuelve a reclamar la dotación presupuestaria para el Pacto contra la violencia machista

22/02/2018 - 17:02

La Comisión de Igualdad del Congreso, sin el PP, ha vuelto a reclamar este jueves al Gobierno la partida presupuestaria de 200 millones de euros que se estableció en el Pacto contra la violencia machista, para 2018, con el objetivo de poner en marcha las medidas que en él se incluyen.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Con la firma de este acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a que la lucha contra esta lacra contaría con 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Del mismo modo, y a través de una iniciativa socialista en el Congreso, se comprometió también a aprobar la dotación de 200 millones, correspondientes a este años, a través de un decreto si se prorrogaban los presupuestos.

Sin embargo, este decreto no se ha producido, por lo que el texto que ahora se ha votado en la Cámara Baja, a iniciativa de Unidos Podemos, insiste en que el Ejecutivo debe incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 aquellas dotaciones económicas acordadas en el Pacto de Estado para contribuir a su cumplimiento.

La portavoz de Igualdad de los morados, Ángela Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que se "saque la foto" y se "adueñe" del acuerdo al que se llegó tras mucho trabajo en la Cámara Baja, y que después no haga nada para que este salga adelante. Su homóloga del PSOE, Ángeles Álvarez, se ha expresado en la misma línea, y ha recorado al Ejecutivo que el hecho de que no haya presupuestos en la actualidad "no es una anomalía".

EL PP DICE QUE EL GOBIERNO ESTÁ EN PLAZO

"El Gobierno del PP ha decidido no usar los instrumentos que la propia ley pone a su disposición para hacer efectiva, por ejemplo esta medida", ha criticado la socialista.

Desde Ciudadanos, su representante Miguel Ángel Garaulet, se ha dirigido al vicepresidente de la Comisión de Igualdad, el diputado 'popular' Javier Maroto, para señalar que está seguro de que hará todo lo necesario para que el Pacto cuente lo antes posible con su dotación. Además, y a pesar de que finalmente ha dado su apoyo a la propuesta, ha criticado el "uso ideológico" que, a su juicio, los morados están haciendo de este tema.

El único partido que ha votado en contra ha sido el que sustenta el Gobierno. Su portavoz en esta materia, Pilar Cortés, ha defendido que el Gobierno continúa implicado con este tema y ha precisado que el compromiso del Ejecutivo era aprobar esa dotación en el primer cuatrimestre de este año, por lo que aún se encuentra dentro del plazo para cumplirlo.