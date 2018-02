Pedro Duque insinúa que España invierte poco en la ESA: "Habrá que ver si los vuelos están al alcance de los españoles"

22/02/2018 - 17:23

El astronauta Pedro Duque ha insinuado que España no invierte lo suficiente en la ESA. "Los vuelos están al alcance de europeos, pero habrá que ver si están al alcance de los españoles", ha dejado entrever en una entrevista con Europa Press. El ingeniero español dice que aún desconoce si podrá volver al espacio --la última vez comentó que se encontraba en "lista de espera" para regresar a la Estación Espacial Internacional--.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Obviamente no es lo mismo estar en una organización europea y tener la nacionalidad de los más contribuyentes que la de los que menos", ha argumentado Duque sobre la posibilidad de que sea seleccionado, siendo español, para volver a la Estación Espacial. "Es posible que se tengan en cuenta todas estas cosas (la contribución); es normal en una organización internacional, si uno no pone suficiente dinero habrá menos contratos, esas son las reglas", añade.

En este sentido, Duque afirma que es "ventajoso" para la industria de un país que el Estado invierta en la Agencia Espacial Europea (ESA), ya que, a su juicio, eso supone que la financiación vaya a parar "a contratos de altísimo valor de I+D".

El español participará este jueves en la conferencia 'Marte: ¿el próximo destino turístico o la solución para salvar el planeta?', que se celebrará en CaixaForum Madrid a las 19.00 horas y en la que también participará el portavoz en España de la ESA Javier Ventura-Traveset.

Durante la conferencia se debatirá sobre cuestiones como si están los ciudadanos preparados para ir al espacio o si es el espacio el futuro para salvar la Tierra, entre otros temas.

Con respecto a cuándo será la llegada del ser humano al Planeta Rojo, el astronauta se muestra escéptico, pues indica que "falta un dato": el número de personas que están implicadas en llevar a cabo tal hazaña. "Si sé cuántos ingenieros y técnicos puedo poner a trabajar en ello, puedo dar una fecha, si no, no, ahora hay muy poca gente trabajando seriamente; tardará porque no nos hemos puesto en ello".

El madrileño recuerda que el objetivo de la exploración espacial es "conseguir cosas que parezcan imposibles para adquirir conocimiento": "Es responder a las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Será ventaja para la humanidad estar en varios planetas?". Pero señala que el hecho de que Marte esté ahora en el punto de mira es una cuestión de interés. "Simplemente estamos hablando de ello; todo el mundo lo entiende como algo futuro, hablamos de ello porque a todo el mundo le interesa", resume.

TURISMO ESPACIAL

Otro de los puntos que se abordarán en la conferencia, organizada por la Asociación de Becarios de 'laCaixa', es el turismo espacial. Duque ha comentado qué supondría que los humanos pudiesen ir de turismo a Marte y, en concreto, si esto incrementaría la desigualdad entre unas personas y otras, al conllevar un gran gasto económico para poder realizar uno de estos viajes.

"Todas las nuevas tecnologías al principio las disfruta una parte pequeña de la población, se podría evitar, pero habría que cambiar muchas cosas del mundo", apunta el astronauta español, que lamenta que "así funciona el mundo". "Pero con el dinero que se gana con esta gente, empezamos a disfrutarlo todos los demás", añade Duque.

El ingeniero también ha comentado el lanzamiento del Falcon Heavy el pasado 6 de febrero por parte de la compañía Space X. "Es un hito tecnológico muy importante, pero quizá no sea tanto un cambio de paradigma o de modelo como la gente piensa", subraya en referencia al echo de que haya sido una empresa privada la que haya protagonizado el lanzamiento.

SATÉLITE ESPAÑOL PAZ

El astronauta también ha hablado sobre el satélite español de observación terrestre PAZ, que se ha puesto en órbita este jueves a las 15.17 horas (horario peninsular) después de seis intentos fallidos durante los últimos días.

"Entiendo que no hay intervención de manos negras ni nada, los cohetes están diseñados para unas ciertas condiciones atmosféricas y muchas otras, la temperatura, por ejemplo, del punto de lanzamiento también es importantísimo", ha valorado Duque sobre los seis intentos. "Si hubiera sido un satélite americano hubiera pasado lo mismo", concluye.