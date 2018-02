Un total de 11 millones de cupones de la ONCE impulsan la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer

22/02/2018 - 17:45

Enlaces relacionados Millones de cupones de la once impulsan la igualdad salarial y el día internacional de la mujer (22/02)

El Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer protagonizan los cupones de la ONCE de los días 22 de febrero y 8 de marzo, respectivamente. Según ha informado la entidad, once millones de cupones (cinco millones y medio por cada motivo) apoyarán por toda España estas reivindicaciones de igualdad.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha señalado, el objetivo es concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de la brecha salarial de género, poniendo de manifiesto que, en promedio, las mujeres europeas "tienen que trabajar mucho más tiempo para ganar lo mismo que los hombres".

Los dos cupones han sido presentados por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz y por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, durante la inauguración de la jornada '22 de febrero-Día de la igualdad salarial entre mujeres y hombres'.

"Queremos provocar que el hombre o la mujer que compren este cupón se pregunte por qué en el siglo XXI es necesario seguir hablando de que no hay igualdad salarial. Y que nuestros vendedores y vendedoras les puedan explicar que, aunque en la ONCE sí tenemos igual retribución, esto no pasa en todas partes", ha señalado Sanz.

Asimismo, ha denunciado que las mujeres con discapacidad no tienen igualdad de acceso al mercado laboral ni igualdad en sus retribuciones, "al tener menos oportunidades de ocupar cargos de responsabilidad". "Me gustaría, que a las mujeres con discapacidad se nos identifique como a los y las demás, por el talento de cada persona, su formación y capacidades", ha concluido.

Por su parte, Garcés ha destacado el valor de la igualdad, y ha afirmado que en materia de igualdad "hay que tener un discurso equilibrado y sin ruido" con el objetivo de llegar a la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ya que, a su juicio, "no basta con una igualdad nominal".