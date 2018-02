El Congreso insta al Gobierno a que cese el internamiento de menores no acompañados en los CIE

22/02/2018 - 18:16

La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados ha aprobado, a pesar del rechazo de PP y Ciudadanos, un texto transaccionado por Compromís y PSOE, por la que insta al Gobierno a abordar el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el marco de una política común europea de la gestión de flujos migratorios y, mientras tanto, a que cese el internamiento de menores no acompañados en estos centros (MENA), realizando las gestiones necesarias para su traslado a un centro de protección de menores.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El texto, defendido por el diputado Enric Bataller, pide también evitar el internamiento en los CIE de aquellas personas adultas que sean responsables de algún menor de edad y garantizar una alternativa habitacional a las personas migrantes acompañadas de menores.

Asimismo, reclama que se revise "con urgencia" el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en lo que se refiere al procedimiento utilizado de determinación de la edad, para garantizar que ningún menor de edad que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido al mismo.

La diputada del PP Ana Vázquez ha defendido que los procedimientos que se siguen en los CIE ante posibles menores extranjeros no acompañados es "riguroso" y ha asegurado que en estos momentos "no hay ningún menor en ningún CIE de España". En todo caso, ha subrayado que los CIE se pueden "mejorar" pero ha insistido en que se cumplen los protocolos y que "tan pronto hay dudas" sobre si un migrante es menor se comunica al fiscal y al servicio de atención de menores de la comunidad autónoma.

La socialista Carlota Merchán ha denunciado que lo que se está pidiendo al Gobierno es "que cumpla simple y llanamente la ley" y ha recordado que son "reiteradas" las denuncias sobre la presencia de menores en los CIE, como las del Defensor del Pueblo. "Las sospechas de edad no pueden ser sistemáticas", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que incluso les han llegado noticias sobre "que las Fuerzas de Seguridad no saben qué hacer ante la llegada de un niño porque no tienen instrucciones".

Por su parte, la diputada de Podemos Ione Belarra ha indicado que, según datos del Servicio Jesuita al Migrante, en 2016 había 51 niños internados en los CIE y ha criticado al PP por colocar a España "fuera de la legalidad por incumplimiento de los Derechos Humanos, en este caso, de los derechos de los niños". Asimismo, ha denunciado las "técnicas abusivas" para la determinación de la edad de estos menores y las condiciones en que viven en algunos centros rodeados de "suciedad, hacinados o durmiendo en colchones en el suelo".

Mientras, el diputado de la formación naranja, Félix Álvarez, ha reconocido que desde su partido son conscientes de las "deficiencias" en estos centros y ha asegurado que son "altamente críticos con el trato a los MENA", por lo que lo consideran "una de las asignaturas pendientes de este Gobierno". Si bien, ha indicado que la iniciativa de Compromís mezcla dos debates "completamente diferentes" como son la situación de los menores y la idoneidad o no de estos centros.

Por otro lado, el diputado de Esquerra Republicana Joan Olòriz ha avisado de que "cuanto más se tarde en cerrar los CIE y cuanto más se tarde en que los niños o sus familiares dejen de entrar en este proyecto fallido, peor será el resultado que tendrá no solo para los afectados sino para el buen nombre de las instituciones españolas".